إل جي تكشف عن جهاز Micro RGB evo : أول تلفزيون RGB عالي الجودة

by أمين الجلاصي 0 comments

ستكشف شركة إل جي النقاب عن أول تلفزيون رائد لها بتقنية RGB، وهو Micro RGB evo، الحائز على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، خلال فعاليات هذا المعرض. يعتمد هذا النوع الجديد على تقنية Micro RGB ومصابيح  LED RGB   فائقة الصغر، مما يمثل نقلة نوعية تتجاوز تقنية MiniLED.

وبفضل خبرة شركة إل جي الممتدة لـ 13 سنة في مجال شاشات OLED، يوفر تلفزيون LG Micro RGB evo  تحكمًا دقيقًا في الإضاءة الخلفية بفضل معالج α11 Gen 3 AI القوي، والذي يعتمد تقنية Dual Super Upscaling للحصول على صور أكثر وضوحًا وطبيعية . كما يتميز التلفزيون بإعادة إنتاج ألوان استثنائية مع تغطية كاملة لمساحات ألوان BT.2020 وDCI-P3 وAdobe RGB وقد حاز في هذا المجال على شهادة Intertek .

وتضمن تقنية Micro Dimming Ultra، التي تضم أكثر من ألف منطقة تعتيم، تباينًا عاليًا وتفاصيل دقيقة في كل مشهد. وتُعزز هذه التجربة واجهة webOS شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر تصفحًا سهلا ومحتوى مُصمم خصيصًا لكل مستخدم.

