إل جي تُعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026

0 التعليقات

بلغت الإيرادات الموحدة للشركة 16.24 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 1.14 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.

وسجلت الإيرادات المجمعة لقطاعي الأجهزة المنزلية وحلول المركبات 6.84 مليار دولار أمريكي، وذلك للمرة الأولى في مؤشر واضح على النمو المتسارع لهذه القطاعات. وقد برز قطاع حلول المركبات بشكل خاص، محققًا أعلى مستوياته التاريخية في كل من الإيرادات والأرباح التشغيلية، مما يعزز مكانته كمحرك رئيسي للربحية ضمن أعمال الشركة.

في الوقت ذاته، واصل قطاع الأجهزة المنزلية ترسيخ موقعه كركيزة أساسية في تقديم حلول متكاملة للعملاء، مدعومًا بنمو مستقر ومتكرر في الأرباح. كما حافظ قطاع الاشتراكات على وتيرة نمو قوية، ما يعكس تحول الشركة نحو نماذج أعمال قائمة على الإيرادات المتكررة.

واستحوذ قطاع الأعمال بين الشركات على 36% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد توسع إل جي في الأسواق الصناعية والتقنية.

ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تنفيذ استراتيجيات رئيسية، من بينها اعتماد نهج مزدوج في قطاع الأجهزة المنزلية يجمع بين المنتجات والخدمات.

وتواصل إل جي تركيزها على تأمين فرص النمو المستقبلية في القطاعات ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك حلول تبريد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في الابتكار التكنولوجي

