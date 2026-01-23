الذكاء الاصطناعي قيد التطبيق في معرض CES 2026: ابتكار متناغم معك

بمناسبة معرض CES® 2026، قدّمت شركة إل جي للإلكترونيات عرضًا عمليًا مميزا للذكاء الاصطناعي حمل شعار ” Innovation in tune with you ” ابتكار متناغم معك.

ويرتكز هذا العرض على ثلاثة عوالم مترابطة وهي: المنزل، والتنقّل، والترفيه ويسلط الضوء على الكيفية التي يربط بها ذكاء إل جي الاصطناعي بين المساحات والاستخدامات والأشخاص لخلق تجربة سهلة، متكاملة، ومتمحورة حول الإنسان.

المنزل: فضاء ذكي وبديهي

في عالم المنزل، استعرضت شركة إل جي كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي مساحات المعيشة إلى بيئات ذكية بامتياز. فقد اندمجت أجهزة تلفزيون OLED Wallpaper بشكل أنيق مع التصميم الداخلي، مقدّمة جودة صورة غامرة بفضل معالجα (Alpha) 11 AI Processor Gen3، في حين يقوم نظام webOS بتكييف المحتوى وفق عادات وتفضيلات كل مستخدم.

كما كانت الأجهزة المنزلية، وأجهزة الاستشعار، والحلول البرمجية تتواصل فيما بينها في الخلفية، مما أتاح للذكاء الاصطناعي توقّع أنماط الاستخدام، وتحسين مستوى الراحة، وتبسيط الحياة اليومية.

التنقّل: قيادة أكثر أمانًا وطمأنينة

في عالم التنقّل، أعادت شركة إل جي ابتكار السيارات لتصبح شريكًا ذكيًا قادرًا على فهم البيئة المحيطة بالطريق وكذلك ركّاب السيارة. وبفضل الزجاج الأمامي المعزّز بالذكاء الاصطناعي، تتداخل عناصر الواقع مع العالم الرقمي بانسجام، لتحويل الرحلات إلى تجارب بصرية غامرة.

وتقوم حلول الرؤية المدمجة بمراقبة حالة السائق لاكتشاف علامات التعب أو تشتّت الانتباه، مما يسمح بالانتقال السهل إلى القيادة الذاتية عند الحاجة. كما حافظت الشاشات الشفافة المدمجة في النوافذ الخلفية على اتصال الركاب بالبيئة الخارجية.

الترفيه: انغماس كامل وتجربة حسية فريدة

قدّم عالم الترفيه تجارب متعددة الحواس تلتقي فيها الصورة والصوت والتفاعل. فقد انغمس الزوار في عوالم ممتعة مستوحاة من ألعاب الفيديو، ولا سيما من خلال تجربة فريدة حول لعبة Elden Ring، تم تطويرها بالتعاون مع مجتمع Reddit .

كما أتيحت لهواة محاكاة القيادة فرصة استكشاف قمرة قيادة بانورامية تتكوّن من ثلاثة شاشات OLED UltraGear™ منحنية، موفّرة مستوى غير مسبوق من الواقعية والسلاسة. وفي هذا العالم، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الأدائين البصري والصوتي لابتكار تجارب شديدة التفاعل، حيث يتحوّل المشاهد إلى مشارك فعلي.