سامسونج تطلق النسخة التجريبية الجديدة لواجهة One UI 8.5.. مرونة أكبر وأمان أعلى لمستخدمي Galaxy

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق النسخة التجريبية من واجهة ‘One UI 8.5’، والتي تقدم طرقًا أسهل وأسرع لإنشاء المحتوى والتواصل والاستخدام الآمن. وتتيح الواجهة للمستخدمين إنجاز المزيد بجهد أقل، مع تحسينات تدعم تنفيذ المهام بسلاسة أكبر، وإدارة الأجهزة بفاعلية أعلى، وتعزيز مستويات الخصوصية والأمان.

‘One UI 8.5’تحسينات جوهرية لصناعة المحتوى :

تقدّم واجهة ‘One UI 8.5’ تجربة أكثر سلاسة في إنشاء المحتوى ومشاركته، بفضل تحسينات [1]‘Photo Assist’ التي تُمكّن من توليد الصور وتحريرها بشكل مستمر دون الحاجة للتوقف أو الحفظ المتكرر. وعند اكتمال التعديلات، يمكن الاطلاع على سجلّ التحرير بكامله واختيار النتائج الأنسب للاحتفاظ بها بكل سهولة.

كما أصبحت المشاركة أكثر سهولة، بفضل التحسينات المضافة إلى ميزة ‘Quick Share’[2]، إذ بات بإمكانها التعرّف على الأشخاص الظاهرين في الصور واقتراح مشاركتها مباشرة مع جهات الاتصال ذات الصلة.

كيف تُحسّن واجهة ‘One UI 8.5’ الاتصال بين الأجهزة؟

تقدّم واجهة ‘One UI 8.5’ ميزات جديدة تُسهّل إدارة الأجهزة المتصلة، سواء في مشاركة الملفات أو الشبكة أو التواصل مع الأجهزة القريبة. وتتيح خاصية [3]‘Audio Broadcast’ التواصل بسهولة مع الأجهزة الداعمة لتقنية ‘LE Audio’ من خلال ‘Auracast’، مع إمكانية بث الصوت الصادر من الوسائط أو من ميكروفون الهاتف نفسه، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للتجمعات والجولات والعروض الجماعية.

[4]‘Storage Shareتجربة أكثر سلاسة لإدارة الملفات داخل منظومة ‘Galaxy’

تُضيف ميزة ‘Storage Share’ انسيابية أكبر إلى منظومةGalaxy، حيث تُظهر ملفات الأجهزة الأخرى مثل الأجهزة اللوحية والحواسيب داخل تطبيق ‘My Files’ مباشرة، ما يسهّل الوصول إليها بدون نقل أو مزامنة يدوية. كما تُمكّن المستخدم من فتح ملفات هاتفه عبر أجهزة سامسونج الأخرى، بما في ذلك التلفزيون، ليبقى المحتوى متاحًا من أي جهاز يستخدمه.

كيف تعزّز واجهة ‘One UI 8.5’ حماية جهاز ‘Galaxy’؟

تمنح واجهة ‘One UI 8.5’ المستخدمين تحكّمًا أوضح بإعدادات الأمان، وتضيف طبقات حماية أقوى للبيانات والجهاز.

وتعمل ميزة ‘Theft Protection’ على تأمين الهاتف والمعلومات المخزّنة داخله في حال تعرضه للفقدان أو السرقة، بينما تعمل ميزة ‘Failed Authentication Lock’ على قفل الشاشة تلقائيًا عند تكرار محاولات التحقق الغير ناجحة عبر البصمة أو الرقم السري أو كلمة المرور. كما توسّع الواجهة نطاق التحقق من الهوية ليشمل إعدادات أكثر من السابق، ما يعزز مستوى الأمان عند الوصول إلى خيارات حساسة.

التوافر

سيكون برنامج النسخة التجريبية من واجهة ‘One UI 8.5’ متاحًا أولًا لمستخدمي سلسلة ‘Galaxy S25’ في أسواق محدّدة تشمل ألمانيا، الهند، كوريا، بولندا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة بدءًا من 8 ديسمبر. ويمكن لمستخدمي ‘Galaxy’ التقدّم للانضمام إلى البرنامج عبر تطبيق. ‘Samsung Members’

[1] تطلّب ميزة Generative Edit في أداة Photo Assist اتصالًا بالشبكة وتسجيل الدخول عبر حساب سامسونج. وقد يؤدي استخدامها إلى تغيير حجم الصورة، كما ستظهر علامة مائية على المخرجات النهائية للإشارة إلى أنها مُولّدة بالذكاء الاصطناعي. تمت محاكاة صور الشاشة لأغراض توضيحية، وقد يختلف المظهر الفعلي للواجهة وتجربة الاستخدام.

[2] تتوفر ميزة Quick Share في الأجهزة التي تعمل بواجهة One UI 2.1 والإصدارات الأحدث مع نظام Android Q أو أحدث، وتحتاج إلى اتصال Bluetooth Low Energy وWi-Fi معًا. قد تختلف سرعة النقل وفق الجهاز وظروف الشبكة وبيئة الاستخدام. تمت محاكاة صور الشاشة وقد تختلف الواجهة والتجربة الفعلية.

[3] تتوفر واجهة One UI 8.5 Beta حصريًا لسلسلة Galaxy S25 بما في ذلك S25 وS25+ و S25 Ultra. تمت محاكاة صور الشاشة لغرض التوضيح وقد تختلف واجهة وتجربة الاستخدام بحسب الجهاز.

[4] للاستفادة الكاملة من الاتصال بين الأجهزة، يجب تسجيل الدخول بالحساب نفسه على كل جهاز مع تفعيل الـ Wi-Fi و Bluetoothويتطلب الأمر هواتف وأجهزة Galaxy لوحية تعمل بواجهة One UI 7 أو أحدث مع نواة 5.15 أو أعلى، إضافة إلى Galaxy Book2أو أحدث (Intel) وGalaxy Book4 أو أحدث (Arm)، وتلفزيونات سامسونج الذكية بدءًا من طراز U8000 وما بعده الصادر بعد 2025. قد تختلف إتاحة المزايا حسب المنطقة وطراز الجهاز. تمت محاكاة صور الشاشة وقد تختلف تجربة الاستخدام الفعلية.