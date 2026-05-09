شركة إل جي تُعلن عن أول أجهزة تلفاز لاسلكية بتقنية معتمدة

من قبل أمين الجلاصي

كشفت شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) أن تلفزيونيها المتطورين OLED evo W6 وMini RGB evo MRGB9M هما الأولان في العالم اللذان يحصلان على شهادة True Wireless Lossless Vision من TÜV Rheinland .

وتؤكد هذه الشهادة المعتمدة قدرتهما على تقديم جودة صورة 4K دون فقدان ملحوظ بصريًا عبر نقل لاسلكي بالكامل.

تضمن إل جي إعادة إنتاج دقيقة للألوان، وتفاصيل واضحة، وأداء HDR مثالي، دون التنازلات المعتادة المرتبطة بالاتصال اللاسلكي بفضل تقنيتها الخاصة، ويدعم طراز OLED evo W6 معدلات تحديث تصل إلى 165 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة لمشاهدة الأفلام والرياضة والألعاب.

يتميز تلفاز Wallpaper TV OLED evo W6 بتصميم فائق النحافة مع وحدة Zero Connect منفصلة، مما يتيح تركيبًا خاليًا من الأسلاك الظاهرة واندماجًا أنيقًا في مختلف المساحات. كما تعزز تقنية Reflection Free راحة المشاهدة حتى في البيئات الساطعة.

وقد شملت هذه الشهادة Mini RGB MRGB9M، المتوفر حتى حجم 86 بوصة، هذا ومددت شركة إل جي عرضها من أجهزة التلفاز اللاسلكية الفاخرة.

وفي هذا الإطار قال رئيس شركة حلول إل جي للترفيه الإعلامي بارك هيونغ-سي:

“تُظهر هذه الشهادة قدرتنا على الجمع بين جودة صورة استثنائية وحرية الاتصال اللاسلكي”

وقد تجدر الإشارة أنه يختلف توفر نماذج هذه الأجهزة حسب الأسواق.

