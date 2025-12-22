في CES® 2026 : إل جي تكشف النقاب عن مستقبل التنقل من خلال حلولها الذكية

ستكشف شركة إل جي للإلكترونيات (LG) عن مساحة تفاعلية غامرة تُجسّد رؤيتها لمستقبل التنقل، استنادًا إلى مفهوم الذكاء العاطفي من خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES® 2026. وسيُبيّن هذا العرض كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تعريف تجربة القيادة داخل السيارات، مُحوّلاً المقصورة إلى بيئة ذكية وبديهية ومُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستعملين.

وقد حازت هذه المجموعة الجديدة من الحلول على جائزة أفضل ابتكار في فئة الترفيه داخل السيارات ضمن معرض CES 2026، وهو إنجازٌ بارز لشركة إل جي لحلول السيارات، ويُعدّ الأول من نوعه للشركة. وتعتمد هذه الحلول على بنية مركبة شاملة مُصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، تجمع بين تقنيات عرض متطورة وأنظمة استشعار مُدمجة مع الذكاء الاصطناعي.

تتمحور منطقة العرض حول ثلاثة حلول رئيسية:

حلول عرض التنقل، التي تحوّل الزجاج الأمامي إلى واجهة ذكية

حلول الرؤية في السيارات، التي تعزز السلامة والتفاعل من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي

حلول الترفيه داخل السيارة، التي توفر محتوىً مخصصًا، وتجارب تفاعلية، وإمكانيات الترجمة الفورية.

من خلال هذه الابتكارات، تؤكد شركة إل جي مجددًا طموحها في رسم ملامح مستقبل التنقل عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الراحة والسلامة وتطوير تجربة المستخدم.