Votre connexion Wi-Fi n’est pas au top ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul(e) à en souffrir. En temps de confinement, l’usage d’Internet a concerné toute la famille, que ce soit pour suivre des cours en ligne, effectuer des réunions professionnelles à distance ou tout simplement se divertir. Résultat : votre couverture Wi-Fi est aléatoire et le réseau surchargé. Voici quelques conseils à suivre pour résoudre ce problème.

0. Quel est le problème ?

À ce stade, êtes-vous sûr(e) que votre signal Wi-Fi est en cause ? À moins que ce ne soit la faible vitesse de connexion de votre FAI ? Faites un test de vitesse avec Speedtest.net ou nPerf.com. Si vous obtenez un taux de transmission de données élevé près du routeur, mais que vous avez des problèmes dans votre cuisine, alors le problème vient de chez vous ! Dans ce cas, il vous faut analyser votre réseau Wi-Fi. Il existe pour ce faire des applications qui déterminent la force du signal des réseaux Wi-Fi et qui sont disponibles pour mobiles et ordinateurs de bureau. Il suffit de taper “analyseur wifi“ dans un moteur de recherche ou dans une plate-forme de téléchargement d’applications.

1. Vérifier son orientation

Le problème de votre réseau Wi-Fi peut résider dans la combinaison spécifique de l’organisation de votre maison et de l’endroit où le routeur dirige les ondes radio. Essayez de modifier sa position et l’angle de ses antennes pour améliorer sa couverture. Par exemple, si votre routeur se trouve dans une alcôve ou une armoire, surtout si elle est en métal, mieux vaut le déplacer ailleurs. La position des antennes a aussi toute son importance. Gardez à l’esprit que, dans la plupart des cas, la meilleure position pour les antennes du routeur est la verticale. Vérifiez également qu’il n’y a pas d’obstacles. Le réfrigérateur, par exemple, est l’ennemi des ondes radio. Si cela ne résout rien, il est alors temps de passer à des mesures plus radicales.

2. Configurer les canaux

Le Wi-Fi fonctionne dans un ensemble de bandes étroites, appelées canaux, du spectre radio. Peu de canaux sont disponibles, même si beaucoup d’appareils peuvent vouloir les utiliser. Par conséquent, la bande la plus populaire (2,4 GHz) peut être encombrée par le bruit des réseaux voisins et d’autres appareils. Vous pouvez donc configurer votre routeur pour qu’il recherche automatiquement les canaux les moins encombrés, de la même manière qu’un système de navigation choisit la route avec le moins d’embouteillages !

3. Passer la cinquième

La bande de 5 GHz est une région du spectre radioélectrique avec des canaux plus nombreux et plus larges. Si votre routeur actuel ne prend pas en charge cette bande, vous pouvez toujours essayer de passer à quelque chose de plus moderne qui accepte la norme 802.11ac (alias Wi-Fi 5). Il n’est pas nécessaire, à ce stade, d’opter pour la norme la plus avancée 802.11ax (Wi-Fi 6), qui est encore assez coûteuse. N’oubliez pas cependant que le passage à 5 GHz n’est pas une solution miracle. L’inconvénient d’une fréquence plus élevée est que le signal décroît plus rapidement avec la distance, et la portée effective dans les grands appartements ou maisons pourrait être décevante.

4. Utiliser des câbles

Nous sommes tellement habitués à la commodité du Wi-Fi que nous oublions parfois notre bon vieil Ethernet filaire. La connexion par câble est souvent la solution la plus simple et la moins chère pour les problèmes apparemment insurmontables du Wi-Fi.

Elle permet en effet de faire d’une pierre deux coups : elle peut résoudre le problème dans une pièce qui refuse d’admettre le Wi-Fi, et si vous transférez au moins certains appareils vers un câble la qualité de la connexion sans fil sur les autres pourra s’améliorer.

5. Construire un système maillé

Il existe d’autres méthodes pour améliorer la qualité de votre couverture. Vous pouvez, par exemple, installer des répéteurs ou remplacer les antennes du routeur. Des kits sont aussi disponibles auprès des grands fabricants d’équipements de réseaux : ils comportent un routeur central et plusieurs points d’accès auxiliaires pour que le signal atteigne les parties les plus éloignées de votre domicile. Une autre caractéristique importante est l’itinérance rapide et sans coupure : vos appels vidéo ne seront pas interrompus, même si des membres de votre famille vous envoient vers un endroit couvert par un autre point d’accès.

Quelques conseils de réglage cependant : pour que l’itinérance fonctionne correctement, vos réseaux 2,4 GHz et 5 GHz doivent utiliser la même combinaison de nom de réseau et mot de passe. Quant à la clé / ID de domaine de mobilité, inutile de se rendre fou ou de chercher midi à quatorze heures : il s’agit tout simplement d’une étiquette permettant de relier des segments de réseaux (certains routeurs les configurent même automatiquement).

Que le Wi-Fi soit avec vous !