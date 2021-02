Ooredoo, premier opérateur privé en Tunisie, vient de signer un accord de partenariat avec le centre d’études et de recherche des télécommunications (CERT), pour effectuer des mesures de conformité de la technologie 5G selon les standards internationaux. Cet accord s’inscrit dans le cadre des préparatifs techniques engagés par Ooredoo, suite à l’obtention de l’autorisation du Ministère des Technologies de la Communication pour le déploiement d’un réseau pilote 5G en Tunisie.

Cette collaboration approfondie aidera Ooredoo à valider les dispositions techniques nécessaires pour l’aboutissement de ce projet et marquera une avancée supplémentaire sur la voie de la concrétisation du projet pilote.

« Nous avons décidé de travailler sur le projet 5G en mode collaborative avec l’ensemble des parties prenantes publiques et privées. Le projet pilote 5G d’Ooredoo aura une portée nationale dans l’ensemble de ses aspects et la concertation sera maintenue pour les étapes à venir pour garantir l’efficacité, la sécurité et la rentabilité des investissements qu’on a planifié », a déclaré M. Mansoor Rashid Al Khater, Directeur Général d’Ooredoo.