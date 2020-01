Huawei Consumer Business Group (CBG) a annoncé avoir expédié sept millions d’unités d’appareils de la série HUAWEI Mate 30 dans le monde en 60 jours, en hausse de 75% par rapport aux performances de la série HUAWEI Mate 20 de l’année dernière sur la même durée.

Le succès continu de la série HUAWEI Mate 30 peut être attribué à l’engagement de Huawei envers ses consommateurs et à une attention constante à l’innovation. Lors d’un événement à Shanghai, le PDG de Huawei CBG, Richard Yu, a annoncé les taux de ventes concrétisés par Huawei lors de vente de ses derniers smartphones phares. Sur Huawei Vmall, le HUAWEI Mate 30 Series a battu 500 millions de RMB de ventes dès la première minute où il était disponible à l’achat en Chine. Pendant la du 1er au 11 novembre, le HUAWEI Mate 30 Pro 5G et le HUAWEI Mate 30 5G ont grimpé en tête du tableau des ventes de smartphones 5G sur JD.com, se classant respectivement dans la première et la deuxième position. Sur la même plate-forme, le HUAWEI Mate 30 Pro 5G était également l’appareil le plus vendu à un prix supérieur à 6 000 RMB au cours de la même période.

Propulsée par la série Kirin 990, la série HUAWEI Mate 30 offre des performances et une connectivité exceptionnelle avec des fonctionnalités de caméra reconnues comme leader du marché par de nombreuses publications technologiques à travers le monde. Dans le rapport sur la qualité du matériel intelligent 2019 récemment publié par China Mobile, la série HUAWEI Mate 30 a été évaluée comme la série de smartphones la plus performante à travers plusieurs tests et a reçu une note complète de cinq étoiles en tant que recommandation aux consommateurs.