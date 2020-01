Les données recueillies à partir des statistiques de l’ATTT (Agence Tunisienne des Transports Terrestres) révèlent l’augmentation des ventes de la marque Hyundai en 2019 pour les véhicules particuliers.

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, conclut l’année 2019 avec 2679 unités immatriculées en progression par rapport à l’année 2018 pour une part de marché de 7% pour les véhicules particuliers en gagnant 2 places dans le classement des VP hors populaires.

« Nous sommes satisfaits de nos résultats de l’année 2019. Nous continuons à enregistrer une bonne performance dans l’ensemble des voitures qu’on commercialise tous segments confondus. La croissance des ventes a été réalisée en partie grâce à l’introduction de la voiture populaire en boîte à vitesse automatique pour la première fois en Tunisie. Grâce à des partenariats solides et un business plan prometteur, nous envisageons soutenir ce développement en misant sur les nouveaux produits Hyundai et un réseau en perpétuelle croissance », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

2020 : l’année du développement réseau par excellence

Visant plus de proximité, Alpha Hyundai Motor vise la consolidation de son réseau en introduisant 9 nouvelles agences durant l’année 2020. Disposant actuellement de 8 agences, le concessionnaire a mis le développement du réseau au cœur de son programme annuel et ce, en renforçant le dispositif commercial actuel par de nouvelles représentations essentiellement dans les régions. Un objectif qui consolidera l’image de la marque Hyundai en rapprochant ses produits et ses services de ses clients installés dans l’ensemble du territoire tunisien. Alpha Hyundai Motor annonce l’ouverture de sa nouvelle agence 3S à la Charguia 1.

En plus du réseau, Alpha Hyundai Motor continuera à élargir sa gamme de véhicules en introduisant de nouveaux modèles et de nouvelles versions sans négliger l’introduction progressive des véhicules écologiques en Tunisie notamment l’hybride.