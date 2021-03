Le numérique constitue aujourd’hui un véritable moteur de développement qui contribue à réduire les inégalités et qui offre de nombreuses opportunités, notamment en matière d’éducation, de formation, d’emploi ou encore d’entrepreneuriat.

Orange Tunisie, leader de la RSE.

Depuis son lancement commercial en mai 2010, Orange Tunisie a veillé à ce que son développement économique inclut à la fois progrès social et sociétal, en mettant en place une stratégie de responsabilité sociale (RSE) structurée, inscrite dans la durée et qui repose à la fois sur l’adhésion dès 2012 au Pacte Mondial des Nations Unies et la contribution aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD 9, 10, 12, 13, 16, 17). Et parce que le numérique doit être une chance pour tous, Orange Tunisie en a fait un socle important et essentiel de sa stratégie RSE, un engagement au service des Tunisiens.

« Ammen brou7ek w ahna m3ak » : Une campagne institutionnelle pour porter haut et fort l’engagement de l’inclusion numérique

Aujourd’hui, Orange Tunisie lance une nouvelle campagne institutionnelle qui témoigne de sa contribution au développement du pays par et grâce au numérique, son cœur de métier, essentiellement au travers de 3 grands programmes d’accompagnement des enfants, des jeunes et des femmes.

* Avec le programme des Ecoles Numériques, lancé en partenariat avec le Ministère de l’Education et avec le soutien de la Fondation Orange, ce sont 130 écoles primaires sur toute la Tunisie qui ont été équipées de kits numériques (tablettes, serveurs Raspberry, contenus numériques scolaires et périscolaires) pour permettre aux élèves d’améliorer leurs résultats scolaires à travers une méthode d’enseignement ludique par les technologies. Plus de 38 000 élèves en bénéficient.

* Avec l’écosystème Orange Digital Center, qui regroupe 3 programmes complémentaires, Orange Developer Center, l’école du code, EL FabSpace Lac, le Fablab Solidaire et Orange Fab Tunisie, l’accélérateur corporate de start-up, ce sont plus de 24 000 jeunes qui en ont bénéficié jusqu’à présent. L’objectif est de leur permettre de développer et renforcer leur savoir-faire en matière d’innovation digitale afin qu’ils puissent accéder au marché du travail dans les meilleures dispositions ou de créer et faire croître durablement leur start-up.

* Avec le programme des Maisons Digitales pour l’autonomisation des femmes et en collaboration avec 13 associations/ONG partenaires, ce sont 1 200 artisanes et porteuses d’un projet micro-entrepreneurial, qui en bénéficient. 22 Maisons Digitales, situées sur l’ensemble du territoire, leur sont ainsi dédiées pour les aider et les former grâce et par le numérique.

Cette campagne suit donc l’évolution de 3 bénéficiaires de ces 3 programmes d’inclusion numérique.

« Ammen brou7ek w ahna m3ak », c’est au final une prise de parole légitime et qui se veut inspirante et motivante pour encourager le plus grand nombre de Tunisiens à croire en eux, en leur capacités et à garder espoir en l’avenir, Orange Tunisie et ses partenaires seront toujours à leurs côtés !

Avec ces différents programmes RSE, Orange Tunisie prend l’engagement de continuer à mettre le numérique au service du développement de la Tunisie et en faire un facteur de progrès pour tous les Tunisiens ! RDV dans 10 ans !

