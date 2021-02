Dans le cadre du projet Trait D’Union, le Centre Tunisien de l’Entrepreneuriat Social TCSE lance le programme Charek-IN pour les entrepreneurs en phase d’idéation est un programme d’accompagnement des initiatives sociaux, financé par le ministère Intérieur Italien et développé et mis en place par Tunisian Center for Social Entrepreneurship (TCSE). Charek-IN vise à accompagner les entrepreneurs sociaux tunisiens en phase d’idéation dans les régions Grand Tunis et Mahdia.

TCSE, le centre tunisien de l’entreprenariat sociale, est une organisation à but non lucratif créée en 2012 avec la vision de rendre l’entrepreneuriat social un pilier de l’économie tunisienne en proposant des solutions innovantes et durables aux problèmes sociaux et économiques dans le pays.

Charek-IN Green aura comme objectif de soutenir 120 entrepreneurs tunisiens financièrement et techniquement via 6 cycles d’accompagnement de 6 mois.

Le dernier délai pour s’inscrire est le 16 Février 2021 avant minuit. Postuler ici

(Vus 20 fois, 1 visites Aujourd'hui)