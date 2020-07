A l’occasion de Aid al Adh’ha, Ooredoo lance un service exclusif à l’intention de ses abonnés mobiles : des “Happy Hours Internationaux”.

Ooredoo s’applique encore et toujours au service de ses clients pour les satisfaire avec des exclusivités et des prix défiant toute concurrence.

Cherchant toujours à optimiser l’expérience client, Ooredoo propose un service exclusif qui offre à tous ses abonnés à carte et à forfait la possibilité d’appeler chaque jour entre 21h à 5h plusieurs destinations à seulement 150 millimes la minute au lieu des tarifs en vigueur.

Vous pouvez désormais appeler directement vos proches qu’ils soient en Europe (France, Italie, Espagne, Allemagne, Royaume Unis, Pays-Bas, Roumanie, Suède), au Canada ou encore aux Etats Unis.

Ce service témoigne de la volonté de Ooredoo de permettre à ses clients de maintenir ces liens précieux avec la famille, les amis et les proches et d’échanger plus librement et sans contrainte, dans un contexte particulier que vit le monde entier avec des limitations de déplacements et de report des vacances de plusieurs de nos résidents à l’étranger.