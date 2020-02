Après le succès au maroc, huawei, le deuxième leader mondial de téléphonie a annoncé le lancement de sa propre plateforme « App gallery ».

Cette nouvelle plateforme de distribution des applications gagne de plus en plus la confiance des consommateurs, avec plus 370 milliards de téléchargements et 400 millions d’utilisateurs actifs.

Grâce à cette nouvelle plateforme, les consommateurs peuvent rechercher, télécharger, gérer et partager des applications mobiles et ils peuvent y accéder en un seul clic. Pour bénéficier des services, il suffit de s’inscrire directement sur la plateforme en saisissant le nom d’utilisateur que vous comptez utiliser sur votre téléphone « Huawei».

En outre, Les consommateurs qui ont soutenu la plate-forme pourront bénéficier d’un appareil 100% «Huawei», qui comprend toutes les fonctionnalités étonnantes du système de communication environnementale pour les services mobiles Huawei, dont le premier est le Huawei App Store, le compte Huawei «ID», le stockage en nuage Huawei, Themes, l’application vidéo Huawei, Huawei Music, une riche collection d’autres choses qui offrent une intelligence, une vitesse et une transparence plus sophistiquées

Aujourd’hui, capitalisant sur cette réussite, Huawei annonce le lancement prochain du Y7P, son premier smartphone exclusivement équipé de Huawei AppGallery.

Encore un nouveau-né de la série Y de Huawei . Un smartphone cool qui attirera sûrement l’attention des yeux et sera encore UN célèbre que ses prédécesseurs”, annonce la marque.