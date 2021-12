Après être positionné comme le deuxième moteur de recherche le plus populaire en Égypte, en Irak, en Jordanie et en Arabie saoudite, Petal Search se lance sur le marché tunisien. Petal Search, un moteur de recherche innovant, est devenu un choix connu au Moyen-Orient et en Afrique depuis son lancement en 2020. En raison de ses capacités de localisation, de recherche visuelle et vocale, il peut fournir aux utilisateurs des informations sur les emplacements à proximité et s’engage pour offrir une expérience de navigation transparente.

Petal Search propose des recherches de contenu d’actualités localisées et des scénarios de poussée automatique (APS), ce qui lui permet de suggérer des actualités, des tendances et du contenu organisés locaux, régionaux et internationaux personnalisés à l’aide des données d’applications locales.

L’engagement de Huawei envers l’innovation et la réponse aux besoins des consommateurs régionaux a permis à Petal Search de fournir des expériences de navigation transparentes et intuitives.

«Petal Search est un moteur de recherche intuitif, axé sur les résultats et alimenté par l’IA qui offre à l’utilisateur une multitude d’informations pertinentes en temps réel. Après notre succès dans la région MEA, nous sommes maintenant impatients d’entrer sur le marché tunisien et espérons répondre à la demande croissante des utilisateurs avec nos nouvelles fonctionnalités de recherche innovantes et nos partenaires locaux », a déclaré Adam Xiao, directeur général, HMS et Consumer Cloud Service pour HUAWEI Consumer Business Group MEA.

En plus de la facilité d’utilisation, Petal Search offre de nombreuses fonctionnalités de recherche avancées. La fonction de recherche visuelle permet à l’utilisateur d’identifier et de rechercher simultanément plusieurs objets dans une image. Petal Search offre également une fonctionnalité de recherche vocale intégrée, prenant en charge l’arabe, le turc, l’anglais, l’espagnol et le français.

Le moteur de recherche dispose également d’une fonction de recherche d’applications intégrée, permettant aux utilisateurs d’accéder à AppGallery et à d’autres sources d’applications tierces pour télécharger et partager leurs applications préférées.

La fonction Shopping Search aide les utilisateurs à rechercher et à acheter leurs produits préférés. De même, l’option Travel Search permet aux voyageurs de réserver des vols, des hôtels et d’obtenir des informations sur les horaires des vols, les destinations de shopping locales et bien plus encore, améliorant ainsi l’expérience de navigation pour chaque utilisateur.

Tirant parti de la technologie de pointe et des capacités de synergie du cloud de Huawei, le moteur de recherche vise à se développer à l’échelle mondiale et à collaborer avec des partenaires locaux pour offrir une expérience de navigation unique.

Pour plus d’informations, veuillez visiter https://bit.ly/3GJHWnd.

