إذا كنت قد استمتعت مؤخرا باكتشاف مواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra قبيل موعد الإعلان، فلابد من أنك متشوق أيضا لمعرفة مواصفات النموذج العادي “Galaxy Note20” الذي سيكون أقل تكلفة بالتأكيد.

والآن قد تجلت مواصفاته كاملة بالإضافة إلى صوره المعدلة حاسوبيا:

الهيكل: مقاوم للماء والغبار حسب معيار IP68

الشاشة: من نوع Super AMOLED بمقاس 6.7inch مع معدل تحديث 60Hz

مستشعر البصمات: مدمج بالشاشة

الكاميرا الأمامية: بدقة 10MP

الكاميرا الخلفية: ثلاثية؛ تتكون من عدسة رئيسية بدقة 12MP، عدسة مقربة بدقة 64MP وعدسة بزاوية بالغة الإتساع بدقة 12MP

تدعم عدسته الرئيسية تصوير الفيديو بجودة 8K، بينما تدعم عدسته المقربة التقريب البصري 3X مرات والتقرب الهجين 30X مرة

المعالج: Exynos 990 SoC من صنع سامسونج، يدعم شبكة 4G و 5G

الذاكرة: ذاكرة RAM بسعة 8GB وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256GB

نظام التشغيل: Android 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.1

البطاربة: بقوة 4،300mAh تدعم الشحن السريع 45W (تصل 50% من الشحن في غضون 30 دقيقة) مع شحن عكسي 9W

الإتصال: منفذين لشريحة الإتصال SIM، يدعم الشريحة الرقمية eSIM

كمالياته: قلم من نوع S Pen يحمل نفس اللون

الألوان: أخضر، برنزي، رمادي

السعر: لم يحدد بعد

التوفر: سينطلق نموذج 5G بتاريخ 5 أوت