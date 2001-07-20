بعد مضي أشهر من التسريبات والتوقعات، أعلنت لينوفو رسميا عن أول هاتف ألعاب لها، وهو هاتف Legion Duel (المسمى بLegion Pro في الصين) الذي يجمع بين أرقى المواصفات وأحدثها؛ على شاكلة المعالج الجديد +Snapdragon 865 وأعلى معدل تحديث 144Hz وكاميرا سيلفي منبثقة من الجانب.

وهي مواصفات مشتركة عموما بين هواتف الألعاب الرائدة مثل Asus ROG و Nubia Red Magic و Black Shark.

اليكم الآن قائمة مواصفات هاتف Lenovo Legion Duel :

الشاشة: من نوع AMOLED بمقاس 6.65inch مع معدل تحديث 144Hz، تحتوي خلفها مكبرين للصوت

مستشعر البصمات: مدمج بالشاشة

الكاميرا الأمامية: بدقة 20MP، تسمح بتسجيل التعليقات خلال جولات الألعاب ومناسب للامساك الافقي للهاتف

الكاميرا الخلفية: ثنائية؛ تتكون من عدسة رئيسية بدقة 64MP و عدسة بزاوية بالغة الإتساع بدقة 16MP

المعالج: +Snapdragon 865 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G

الذاكرة: ذاكرة RAM بسعة 16GB وذاكرة تخزين داخلي بسعة 512GB قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD

نظام التشغيل: Android 10

البطاربة: بقوة 5،000mAh (منقسمة الى خليتين بقوة 2,500mAh) تدعم الشحن السريع 90W (تصل 100% من الشحن في غضون 30 دقيقة) عبر منفذين USB-C

الإتصال: شبكة الوايفاي Wi-Fi 6, يمكن أن يوصل بشاشة الحاسوب من أجل تجربة لعب أفضل

مزايا أخرى: نوابض لاستشعار الضغط من الجانبين، 4 مايكروفونات لتسجيل الصوت، نظام تبريد متطور وأنبوبين ناقلين للحرارة، محرك اهتزاز يدعم 100 نمط من أنماط الإهتزاز المرتفعة و13 نمط من الإهتزاز ذو الإستجابة المنخفضة

الألوان: الأحمر والأزرق

التوفر: بداية من الصين بتاريخ 5 أوت القادم، ثم سيطرح في أوروبا، الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا اللاتينية

السعر: حسب نموذج الذاكرة؛ يأتي النموذج الإقتصادي بذاكرة 128GB / 8GB بسعر 500 دولار يليه نموذج بذاكرة 128GB / 12GB بسعر 557 دولار ونموذج بذاكرة 256GB / 12GB بسعر 600 دولار وصولا إلى النموذج الراقي بذاكرة 512GB / 16GB بسعر 857 دولار