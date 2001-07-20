مع أنه كان من المنتظر أن تعلن سامسونج عن هاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطي بتاريخ 5 أوت، إلا أنها فاجأتنا بأن أعلنت عنه اليوم.

لكن مواصفاته بدت مألوفة، حيث حافظ على معظم مواصفات النموذج العادي Galaxy Z Flip فيما تميز بأنه يضم أحدث معالج +Snapdragon 865 ويدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

وهذه بقية مواصفاته:

الشاشة: من نوع Dynamic AMOLED بمقاس 6.7inch

الكاميرا الأمامية: بدقة 10MP

الكاميرا الخلفية: ثنائية؛ تتكون من عدسة رئيسية بدقة 12MP و عدسة بزاوية بالغة الإتساع بدقة 12MP

مستشعر البصمات: مدمج بالجانب

المعالج: +Snapdragon 865 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G

الذاكرة: ذاكرة RAM بسعة 8GB وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256GB

نظام التشغيل: Android 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.1

البطاربة: بقوة 3،300mAh تدعم الشحن السريع 15W

مزايا أخرى: ميزة Flex Mode التي تمكن من تقسيم بعض التطبيقات إلى شقين لتتلائم مع إنقسام الشاشة

الألوان: البرنزي، الرمادي، الأسود، الذهبي، البنفسجي

التوفر: سينطلق للبيع في أمريكا بتاريخ 7 أوت، بينما انطلقت عملية حجزه في ألمانيا بدأ من اليوم

السعر: حدد ب1،450 دولار في أمريكا، وحدد ب829 يورو في ألمانيا