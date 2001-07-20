أعلنت Vivo اليوم عن أحدث اصداراتها في الصين، وهو هاتف Y51s الذي يتشارك في بعض مواصفاته مع هاتف Y70s من قبيل المعالج والشاشة والبطارية.

وتتمثل قائمة مواصفات Vivo Y51s في الآتي :

الشاشة: من نوع LCD بمقاس 6.53inch مع معدل تحديث 120Hz وجودة +FullHD

مستشعر البصمات: مدمج من الجانب

الكاميرا الأمامية: بدقة 8MP

الكاميرا الخلفية: ثلاثية؛ تتكون من عدسة رئيسية بدقة 48MP، عدسة بزاوية بالغة الإتساع بدقة 2MP وعدسة مقربة بدقة 2MP

المعالج: Exynos 880 5G يدعم شبكة الجيل الخامس 5G

الذاكرة: ذاكرة RAM بسعة 6GB وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128GB

نظام التشغيل: Android 10 مع واجهة المستخدم Funtouch OS 10.5

البطاربة: بقوة 4،500mAh تدعم الشحن السريع 18W

الألوان: الأسود والأزرق والأبيض

السعر: 256 دولار