أعلنت اليوم عن أحدث اصداراتها في الصين، وهو هاتف الذي يتشارك في بعض مواصفاته مع هاتف  Y70s من قبيل المعالج والشاشة والبطارية.

وتتمثل قائمة مواصفات في الآتي :

الشاشة: من نوع LCD بمقاس 6.53inch مع معدل تحديث 120Hz وجودة +FullHD

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مستشعر البصمات: مدمج من الجانب

الكاميرا الأمامية: بدقة 8MP

الكاميرا الخلفية: ثلاثية؛ تتكون من عدسة رئيسية بدقة 48MP، عدسة بزاوية بالغة الإتساع بدقة 2MP وعدسة مقربة بدقة 2MP

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المعالج: Exynos 880 5G يدعم شبكة الجيل الخامس 5G

الذاكرة: ذاكرة RAM بسعة 6GB وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128GB

نظام التشغيل: Android 10 مع واجهة المستخدم Funtouch OS 10.5

البطاربة: بقوة 4،500mAh تدعم الشحن السريع 18W

الألوان: الأسود والأزرق والأبيض

السعر: 256 دولار

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