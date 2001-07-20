مع إنطلاق عملية بيع هاتف Realme C11 الأولى داخل السوق الهندية، نجحت الشركة في تسريح ما يفوق 150 ألف جهاز في مدة لم تتجاوز الدقيقتين.

وقد أشادت Realme بهذا الإنجاز عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر “هل سبق لكم وأن شهدتم عملية بيع أضخم من هذه في سنة 2020 ؟”.

وأضافت أن رقما قياسيا آخر حققته صاحبة شعار DareToLeap# (تجرأ على القفز) من خلال هاتفها ملك الهواتف الإقتصادية.

كما أشارت إلى أن 150 ألف حريف قد اختاروا هاتف Realme C11 بشاشته الكبيرة وبطاريته الضخمة.

وهذا تذكير بمواصفاته:

أبرز ما يميز هاتف ريلمي الجديد أنه أول هاتف يضم معالج Helio G35 SoC الجديد ويعتمد نظام التشغيل Android 10 مع واجهة المستخدم Realme UI.

يدعم Realme C11 ذاكرة RAM بسعة 2GB وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32GB قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD بسعة تخزين تصل إلى 256GB.

ويضم الهاتف شاشة بمقاس 6.5inch وجودة HD+ تأوي عدسة سيلفي بدقة 5MP.

بينما يأتي بكاميرا خلفية ثنائية تتكون من عدسة رئيسية بدقة 13MP وعدسة لتصوير العمق بدقة 2MP مدمجة داخل وحدة كاميرا في شكل مربع بتصميم جديد لم يسبق لريلمي أن وظفته في هواتفها الذكية.

لكن ريلمي تخلت هذه المرة عن مستشعر البصمات وإكتفت بتزويد هاتفها C11 بتقنية التعرف على الوجه.

كما يحتوي الهاتف بطارية بقوة 5,000mAh قادرة حسب الشركة على تشغيل الهاتف لمدة 40 يوما من الإستعمال العادي أو تشغيله لمدة 12 ساعة متواصلة من اللعب.

يتوفر Realme C11 باللونين الأخضر والرمادي وقد حدد سعره بما يعادل 100 دولار.