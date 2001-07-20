يبدو أن المنافسة بين هواتف الألعاب قد اشتدت، فقد تزامن إطلاق هاتف Lenovo Legion Duel يوم أمس مع الإعلان الرسمي عن هاتف ROG Phone 3 من Asus.

وهو أقرب لأن يشبه بحاسوب ألعاب نظرا لأنه يأتي مرفقا بعدد كبير من الكماليات التي تدعم مختلف أنماط اللعب ويتيح لك التحكم في كل شي تقريبا، أو بالأحرى كل شيء فعلا.

حيث يتميز هاتف ROG Phone 3 بأنه يضع كل شيء قيد التحكم؛ التحكم في سرعة المعالج وضبط إعدادات الشاشة والصوت من أجل تجربة أمثل وحتى الشبكة والشحن قابلان للتعديل حسب رغبة المستخدم.

لن نطيل الأمر أكثر، اليكم الآن قائمة مواصفاته:

الشاشة: من نوع AMOLED بمقاس 6.6inch مع معدل تحديث 144Hz وجودة +FullHD، تملك طبقة حماية زجاجية Gorilla Glass 6

مستشعر البصمات: مدمج بالشاشة

الكاميرا الأمامية: بدقة 24MP

الكاميرا الخلفية: ثلاثية؛ تتكون من عدسة رئيسية بدقة 64MP، عدسة بزاوية بالغة الإتساع بدقة 13MP وعدسة مقربة بدقة 5MP

المعالج: الأحدث +Snapdragon 865 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G

الذاكرة: ذاكرة RAM (من نوع LPDDR5) بسعة 16GB / 12GB وذاكرة تخزين داخلي (من نوع UFS 3.1) بسعة تتراوح بين 128GB و 512GB

نظام التشغيل: Android 10 مع واجهة المستخدم ROG UI لوضع اللعب أو ZenUI للإستعمال العادي

البطاربة: بقوة 6،000mAh تدعم الشحن السريع 30W (تصل 70% من الشحن في غضون 45 دقيقة) والشحن العكسي 10W

الإتصال: منفذين لشريحة الإتصال SIM، شبكة الوايفاي Wi-Fi 6E, البلوتوث Bluetooth 5.1، نظام تحديد المواقع GPS ذو تردد مزدوج

مزايا أخرى: مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام تدعم تكنولوجيا الصوت DTS:X Ultra، إضاءة خلفية RGB قابلة للبرمجة، نوابض لاستشعار الضغط

كمالياته:

وحدة تبريد خارجية AeroActive Cooler (لتبريد حرارة الهاتف لاسيما أثناء تشغيل الألعاب)

وحدة التحكم Kunai Gamepad مع أزرار إضافية (تتيح تحويل الهاتف إلى جهاز ألعاب محمول مشابه لـ Nintendo Switch)

ملحق TwinView Dock (يسمح بإستخدام شاشة ثانية حساسة للمس تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz) مع بطارية إضافية بقوة 5,000mAh

مثبت

غطاء الحماية الرسمي للهاتف تحت اسم ROG Lighting Armor Case 3 مع تصميم جديد

الألوان: الأسود

السعر: حسب نموذج الذاكرة؛ يأتي النموذج الأول بذاكرة 512GB / 12GB بسعر 1000 يورو يليه نموذج ثاني بذاكرة 512GB / 16GB بسعر 1100 يورو

وقد اصدرت الشركة التايوانية Asus نموذجا بمواصفات متوسطة “ROG Phone 3 Strix Edition” حيث يدعم معالج Snapdragon 865 مع ذاكرة RAM بسعة 8GB وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256GB / 128GB وقد حدد سعره إنطلاقا من 800 يورو.