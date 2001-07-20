أثبتت الشائعات الأخيرة أن سامسونج تعمل على تطوير نسخة Fan Edition من هاتف Galaxy S20.

ومع أن المعلومات مازالت شحيحة، إلا أننا تمكنا من تكوين تصور تقريبي عن مواصفات الهاتف بفضل بعض التسريبات:

الهيكل: مقاوم للماء والغبار حسب معيار IP68

الشاشة: من نوع AMOLED بمقاس 6.5inch أو 6.7inch مع معدل تحديث 120Hz وجودة +FullHD

الكاميرا الأمامية: بدقة لم تحدد بعد

الكاميرا الخلفية: ثلاثية؛ تتكون من عدسة رئيسية بدقة 12MP، عدسة بزاوية بالغة الإتساع بدقة 12MP وعدسة مقربة بدقة 8MP

المعالج: Snapdragon 865 SoC يدعم شبكة 5G / 4G

الذاكرة: ذاكرة RAM بسعة 6GB

نظام التشغيل: Android 10

البطاربة: بقوة 4،500mAh

الألوان: الأحمر، الأبيض، الأخضر، البرتقالي

السعر: من المتوقع أن يكون في حدود 752 دولار أمريكي

التوفر: سينطلق من كوريا الجنوبية مع قدوم شهر أكتوبر