أعلنت Realme اليوم عن هاتفها Realme 6i داخل السوق الهندية.

لكن قد يخيل لك أننا نشير إلى هاتف 6i الذي أطلق شهر مارس الفارط، هذا ليس صحيحا! فقد وصل الهند منذ شهر ماي تحت إسم Narzo 10.

أما الهاتف المعلن عنه اليوم فهو إعادة إصدار لهاتف Realme 6s، مما يكشف عن مدى تلاعب الشركة بالأسماء.

بالنسبة لمواصفاته، قد تكون أقرب لمواصفات النموذج العادي Realme 6 لكن مع إختلاف في دقة الكاميرا الخلفية (Realme 6 يضم كاميرا رئيسية بدقة 64MP):

يأتي Realme 6i بكاميرا خلفية رباعية، تضم عدسة رئيسية من نوع ISOCELL GW1 بدقة 48MP مرفقة بعدسة بدقة 8MP وعدستان بدقة 2MP.

وتدعم الكاميرات الخلفية تقنية الوضع الليلي Super Nightscape 2.0 فضلا عن تقنية تعديل الصور Chroma Boost وغيرها.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16MP، وتدعم وضع صور Portrait والوضع الليلي Portrait Nightscape والتسجيل البطيء للفيديو بمعدل 120 إطار في الثانية.

يأتي Realme 6i بشاشة من نوع LCD بمقاس 6.5inch ودقة 1080+ بيكسل مع معدل تحديث 90Hz.

تحتوي طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3, ويأتي مستشعر البصمات في الجانب.

كما يضم معالج MediaTek Helio G90T مع معالج رسوميات Mali-G76 MC GPU مدعما بذاكرة RAM بسعة 6GB / 4GB وذاكرة تخزين بسعة 64GB قابلة للتوسعة عن طريق بطاقة microSD بسعة تصل إلى 256GB.

ويدعم الهاتف بطارية بسعة 4,300mAh وسرعة شحن تبلغ 33W أي قادرة على الشحن بنسبة 100% في غضون 55 دقيقة فقط ونسبة 70% خلال 30 دقيقة.

يتوفر Realme 6i باللونين الأسود والأبيض وقد حديد سعر النموذج الأول بذاكرة 64GB/4GB بسعر يعادل 175 دولار أمريكي فيما يأتي النموذج الثاني بذاكرة 64GB/6GB بسعر يناهز 200 دولار أمريكي.