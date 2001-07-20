أعلنت Ooredoo تونس عن إطلاق حملتها الإعلانية “هكّا نحب نعيش”، للتشجيع على رؤية إيجابية وطموحة للحياة بين التونسيين.

تدعو Ooredoo تونس من خلال هذه الحملة الاعلانية جميع التونسيين إلى تبني موقف إيجابي في حياتهم وعلاقاتهم اليومية، كعادتها اختارت طريقة فريدة ومبتكرة لنقل هذه الرسالة.

ولضمان وصول هذه الفكرة، اختارت Ooredoo تحويل معاني الأمثال التونسية التقليدية واعطائها تأثير إيجابي يحمل معاني الحب والتضامن.

وكرائدة في تشجيع المواهب الشابة، تعاونت Ooredoo تونس مع مجموعة من الموسيقيين الشباب Erkiz Hip Hop، الذين يستخدمون الموسيقى لربط الماضي بالحاضر بطريقة فنية ومبتكرة للغاية. الأسلوب الموسيقي لهذه المجموعة هو مزيج بين Hip Hop والموسيقى التونسية التقليدية “المزود” والتي تدعم الروح التونسية لحملة Ooredoo الإعلانية.

تدعو كلمات الأغنية إلى الحياة والتفاؤل من خلال دعوة الشباب ليكون لديهم تفكيرإيجابي، من خلال الطريقة المرحة والمبتكرة التي تم تقديمها بها والتي تتماشى مع رؤية Ooredoo لنشر الثقافة والإيجابية وتغير كل ما هو سلبي في حياة التونسيين.

وبمناسبة اطلاق هذه الحملة صرح السيد منصور راشد الخاطر، مدير عام Ooreodo تونس : “هكّا نحب نعيش” هي الطريقة التي اختارتها Ooredoo تونس لتحيي الشباب والقول ان الاختيار هو بيدهم لبناء مستقبل افضل. بعد الفترة الصعبة التي عاشتها تونس والعالم كله، حان الوقت لتغيير رؤيتنا للعالم. كما حان الوقت أيضًا لتشجيع الجميع على استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية والمنصات المختلفة لنشر الإيجابية. كما اود ان اهنئ التونسيين بهذه المناسبة السعيدة والتي تتزامن مع احياء الذكرى الـ 63 لاعلان الجمهورية التونسية.”

ويمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالحملة عبر جميع حسابات Ooredoo على مواقع التواصل الاجتماعي