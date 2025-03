Associée à la série Galaxy S25, la série Galaxy Buds3 offre un confort accru

La série Galaxy S25 révolutionne la façon dont nous interagissons avec nos téléphones et le monde qui nous entoure, en contribuant à élever la puissance de Galaxy AI[1] à un niveau supérieur. Ces expériences mobiles naturelles, fondées sur le contexte et personnalisées ouvrent la porte à de nouvelles possibilités pour l’ensemble de l’écosystème d’appareils de Samsung, y compris pour la série Galaxy Buds3.

Désormais, avec le déploiement de One UI 7, vous accédez à l’audio le plus pratique et le plus intelligent avec les Galaxy Buds3 et Buds3 Pro. Les utilisateurs modifient les réglages sonores en toute simplicité dans le panneau des réglages rapides et intègrent leurs préférences à des applications spécifiques, le tout pour leur plus grand confort. De plus, ils profitent d’une expérience audio accessible et personnalisée grâce à la fonction Adapt sound.

Intéressons-nous de plus près à la manière dont les Galaxy Buds3 peuvent améliorent votre environnement sonore quotidien.

Nouvelles fonctionnalités pour une personnalisation avancée et un contrôle pratique

Régler les paramètres sonores en toute facilité

La configuration de votre système audio doit être simple et rapide pour un plaisir d’écoute à tout moment, où que vous vous trouviez. Les Galaxy Buds3 simplifient grandement la tâche grâce à One UI 7. Plus besoin d’accéder séparément à l’application Galaxy Wearable sur votre smartphone à chaque fois que vous souhaitez modifier les paramètres de votre appareil. Pour la première fois, vous réglez facilement le volume, le contrôle du bruit et les paramètres sonores à partir du panneau de configuration rapide de votre appareil, pour une expérience d’écoute en toute simplicité.

Comment modifier les paramètres des écouteurs dans le panneau de configuration rapide

Ouvrez le panneau de configuration rapide sur votre smartphone apparié. Touchez et maintenez le curseur de volume dans le panneau. Appuyez sur le paramètre que vous souhaitez modifier.

Personnaliser les paramètres sonores pour des applications spécifiques

Les préférences en matière de réglage du son varient souvent en fonction de l’application utilisée. Par exemple, lorsque vous écoutez de la musique, vous privilégiez les basses, mais lorsque vous regardez un film, vous préférez une expérience sonore à 360 degrés plus immersive. Grâce aux paramètres sonores des applications, vous n’avez plus besoin de les adapter à chaque fois que vous ouvrez une application. Il vous suffit de définir vos préférences sonores pour les applications individuelles[2] dans le panneau de configuration rapide, et les Galaxy Buds3 les appliqueront automatiquement chaque fois que l’application démarrera la lecture d’un fichier multimédia. Véritable nouveauté, cette fonction vous permet de bénéficier d’une expérience audio quotidienne fluide, adaptée à vos envies.

Comment utiliser les paramètres sonores des applications

Ouvrez le panneau de configuration rapide sur votre smartphone apparié. Touchez l’icône des écouteursdans le panneau multimédia ou touchez et maintenez le curseur de volume au-dessus du panneau multimédia. Tapez sur le paramètre sonore que vous souhaitez régler pour l’application en cours d’utilisation.

Un son sur mesure pour les besoins auditifs personnels

One UI 7 étoffe son environnement sonore avec la nouvelle fonction Adapt sound[3], qui vous permet de personnaliser votre expérience sonore avec un son plus clair et plus précis lorsque vous êtes en ligne ou que vous regardez des vidéos, pour ne rien rater de votre conversation. Le test auditif avancé vous permet de créer votre propre profil sonore ou, si vous êtes pressé par le temps, de choisir parmi trois profils prédéfinis en fonction de votre tranche d’âge.

Comment activer la fonction Adapt sound 1

Ouvrez l’application Galaxy Wearablesur votre smartphone apparié. Tapez sur Earbuds settings (Paramètres des écouteurs). Tapez sur Accessibility (Accessibilité). Tapez sur Adapt sound (Adapter le son). Choisissez parmi trois profils prédéfinisou faites un test d’audition.

Comment activer la fonction Adapt sound 2

Ouvrez l’application Galaxy Wearablesur votre smartphone apparié. Tapez sur Sound quality and effects (Qualité et effets sonores). Tapez sur Adapt sound (Adapter le son). Choisissez parmi trois profils prédéfinisou faites un test d’audition.

Une expérience audio intelligente pour tous

Grâce à la puissance de Galaxy AI, la série Galaxy Buds3 offre non seulement un plus grand confort, mais favorise également une meilleure communication grâce à des fonctions qui éliminent les barrières linguistiques et enrichissent le son, quelle que soit la façon dont vous portez vos écouteurs ou l’environnement dans lequel vous vous trouvez, pour des moments intelligents adaptés à vos besoins.

Communication fluide en 20 langues

La fonction Interpreter[4] en mode écoute permet de s’affranchir des barrières linguistiques. Que vous assistiez à un séminaire dans une langue étrangère ou que vous discutiez avec quelqu’un dans une autre langue, la fonction Interpreter en mode écoute vous permet d’entendre la traduction directement par le biais de vos Galaxy Buds sans avoir à regarder votre smartphone. Ainsi, vous vous concentrez uniquement sur la conversation et vous échangez avec vos interlocuteurs en face à face.

Comment utiliser Interpreter en mode écoute :

Ouvrez l’application Interpretersur votre smartphone apparié. Placez les écouteurs dans vos oreilles. Tapez sur Listening mode (Mode écoute) sur le côté gauche. Sélectionnez la langue souhaitée. Tapez sur l’icône du microphone pour lancer l’interprétation. Tapezà nouveausur l’icône du microphone pour arrêter l’interprétation. Interrompez et reprenez l’interprétation à l’aide de la commande de contrôle par pincement des écouteurs.

Un son optimisé de manière intelligente, partout, tout le temps

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de porter vos écouteurs, les microphones de la série Galaxy Buds3 analysent le son interne et externe en temps réel pour appliquer le son optimal et l’annulation active du bruit (ANC) grâce à l’égaliseur adaptatif et à l’ANC adaptatif pour chaque utilisateur.

De plus, les Galaxy Buds3 Pro sont capables d’optimiser intelligemment le son dans n’importe quel environnement. Vous profitez pleinement de votre musique lorsque vous vous promenez dans un parc, grâce au contrôle adaptatif du bruit qui analyse en permanence le son environnant et adapte automatiquement le niveau de bruit optimal sans que vous ayez besoin de procéder à des réglages manuels. Les fonctions de Siren Detect et de Voice Detect[5] reconnaissent automatiquement les sirènes d’urgence ou votre voix et augmentent le son ambiant, vous permettant de rester attentif à votre environnement ou de vous concentrer sur votre conversation.

Comment activer la fonction Adaptive Noise Control

Ouvrez l’application Galaxy Wearablesur votre smartphone apparié. Tapez sur Adaptative (Adaptatif).

Comment activer la fonction Enable Siren Detect

Ouvrez l’application Galaxy Wearablesur votre smartphone apparié. Tapez sur Auto switch to ambient sound (Commutation automatique vers le son ambiant). Sélectionner Siren detect (détection des sirènes).

Comment activer la fonction Enable Voice Detect

Ouvrez l’application Galaxy Wearablesur votre smartphone apparié. Tapez sur Auto switch to ambient sound (Commutation automatique vers le son ambiant). Sélectionnez Voice detect (détection vocale)

Une innovation sonore pour tous

En lançant la série Galaxy S25, Samsung a établi une nouvelle norme pour l’IA mobile, avec un véritable assistant IA qui offre les interactions les plus naturelles et les plus harmonieuses entre vous et le monde qui vous entoure. Au fur et à mesure que ces capacités intuitives et intelligentes s’étendent à l’ensemble de l’écosystème Galaxy, la série Galaxy Buds restera à la pointe de l’innovation en matière de son, offrant une expérience audio immersive et intuitive pour tout le monde.

[1] Les fonctions Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à la fin de 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge. Des conditions différentes peuvent s’appliquer aux fonctionnalités de l’IA fournies par des tiers.

[2] La disponibilité des fonctions peut varier selon les applications. Certains widgets fonctionnels peuvent nécessiter une connexion réseau et/ou une connexion au compte Samsung.

[3] La fonction Adapt Sound est uniquement disponible sur les Samsung Galaxy Buds3 Pro.

[4] Interpreter nécessite une connexion au compte Samsung. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack linguistique. La disponibilité du service peut varier selon la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie. L’interprétation audio est uniquement disponible lorsque les utilisateurs portent les écouteurs Buds et qu’ils sont connectés à un smartphone Samsung Galaxy. La fonction Interpreter n’est pas prise en charge directement par les écouteurs.

[5] Les fonctions Adaptive Noise Control, Voice Detect et Siren Detect ne sont disponibles que sur les Samsung Galaxy Buds3Pro. Par défaut, les fonctions Adaptive Noise Control, Voice Detect et Siren Detect sont toutes désactivées.