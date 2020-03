Ford Motor Company s’est associé aux États-Unis à des entreprises telles que 3M et GE Healthcare, pour mettre à disposition son expertise en matière de fabrication et d’ingénierie afin d’accroître rapidement la production d’équipements et de fournitures médicales dont le personnel de santé et les patients luttant contre le coronavirus (Covid-19) ont un besoin urgent.

Ford prévoit également d’assembler plus de 100 000 masques par semaine et de s’appuyer sur son savoir-faire en matière d’impression 3D pour produire des composants destinés à être utilisés dans les équipements de protection individuelle.

« C’est un moment critique pour les États-Unis mais également pour le monde entier. C’est un moment d’action et de coopération. En rassemblant de multiples industries, nous pouvons faire une réelle différence pour les personnes dans le besoin et pour ceux qui sont en première ligne de cette crise » a déclaré Bill Ford, Président exécutif de Ford Motor Company. « Chez Ford, nous nous devons d’intervenir et de contribuer en cette période si particulière, comme nous l’avons toujours fait tout au long des 117 ans d’histoire de notre entreprise ».

Appareils respiratoires à adduction d’air pur

L’équipe de Ford travaille en étroite collaboration avec 3M afin de produire, en urgence et à grande échelle, des appareils respiratoires à adduction d’air (PAPR). Ces nouveaux appareils respiratoires seront fabriqués dans l’une des usines de Ford par des travailleurs de l’UAW.

Pour les produire, les équipes de Ford et de 3M utiliseront des pièces de rechange de véhicules Ford, à l’instar des ventilateurs de sièges du Ford F-150. Ces derniers serviront à faire circuler l’air au sein des appareils respiratoires, tandis que les contaminants que cet air contient seront systématiquement éliminés par les filtres à air HEPA de 3M. Tout ce système sera alimenté par de puissantes batteries électriques portables qui fourniront une autonomie de huit heures.

Ford produira ces PAPR de nouvelle génération dans l’une de ses usines du Michigan, permettant ainsi à 3M de décupler sa production.

« En travaillant main dans la main avec 3M et GE, nous avons mobilisé nos équipes d’ingénieurs et de concepteurs pour réfléchir aux meilleurs moyens de produire en masse des équipements vitaux pour des milliers de malades », a déclaré Jim Hackett, Président et Directeur Général de Ford. « Nous avons tenu des entretiens réguliers avec les différents responsables fédéraux, étatiques et locaux pour réussir à mieux situer leurs différents besoins. Nous avons alors décidé de concentrer l’essentiel de nos efforts dans la production d’appareils respiratoires, mais aussi de masques de protection et de ventilateurs ; tous ces équipements sont nécessaires pour les travailleurs de la santé, mais aussi pour les patients atteints par le virus ».

« Nous explorons toutes les possibilités qui pourraient contribuer à booster davantage notre capacité de production ; c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à établir des partenariats avec des entreprises telles que Ford », a déclaré Mike Roman, Président du conseil d’administration et Directeur Général de 3M. « Il est crucial que nous mobilisions toutes les ressources disponibles pour pouvoir protéger le plus de vies possible et réussir à vaincre cette maladie ; à ce titre, je reste incroyablement reconnaissant à Ford et à ses employés pour ce partenariat ».

Ventilateurs

Ford et GE Healthcare travaillent ensemble pour produire massivement une version simplifiée du ventilateur actuel de GE Healthcare qui contribuera plus efficacement à aider les patients souffrant d’insuffisances ou de difficultés respiratoires causées par le COVID-19. Ces ventilateurs seront produits sur l’un des sites industriels de Ford en plus de celui de GE.

« Des entreprises, tous secteurs confondus, se sont mobilisées pour lutter en chœur contre le COVID-19 », a déclaré Kieran Murphy, Président et Directeur Général de GE Healthcare. « Nous sommes fiers d’apporter notre large expertise en matière clinique et technique, et de collaborer avec Ford pour la fourniture d’équipements qui contribueront à sauver des milliers de vies ».

Pour rappel, cette initiative a été amorcée à la suite d’un vaste appel lancé par le gouvernement américain.

Appareils respiratoires et masques de protection

L’équipe de conception américaine de Ford commence d’ores et déjà à développer et à tester en urgence une nouvelle génération de masques de protection contre le coronavirus qui seront destinés au personnel médical. Ces nouveaux masques protègent intégralement le visage et les yeux contre tout type de contact accidentel avec des liquides. Lorsqu’ils sont associés à des respirateurs de type N95, ils constituent un moyen encore plus efficace pour limiter l’exposition potentielle au coronavirus.

Pas moins de 1 000 nouveaux masques de protection seront testés cette semaine par le personnel de l’hôpital Detroit Mercy, mais aussi celui du Henry Ford Health Systems et du Detroit Medical Center Sinai-Grace Hospitals. Quelques 75 000 masques seront livrés dans les prochains jours et plus de 100 000 masques commenceront à être produits chaque semaine depuis le site industriel « Troy Design and Manufacturing » de Ford situé à Plymouth dans le Michigan.

Ford s’appuie également sur sa très moderne unité industrielle de Redford (Michigan), mais aussi sur sa technologie d’impression en 3D pour fabriquer des composants et des sous-ensembles qui seront utilisés sur des équipements de protection individuelle.

Ford évalue actuellement la possibilité de travailler avec GE Healthcare dans le but de produire des ventilateurs qui seront destinés au gouvernement britannique.

En Chine, Jiangling Motors, partenaire de Ford of China, a également fait don de 10 camionnettes ambulances Ford Transit à différents hôpitaux de Wuhan, ville où l’épidémie de coronavirus a commencé.

Ford est également en train de rapatrier pas moins de 165 000 respirateurs N95 qui avaient été envoyés par Ford en Chine en début d’année pour aider à lutter contre le coronavirus.

Ford s’est en outre engagé à fournir pas moins de 40 000 masques chirurgicaux à Henry Ford Health Systems.

Toutes les entreprises, mais aussi les particuliers qui sont intéressés à contribuer à cet effort sont invités à postuler sur www.fordnewideas.com.

Ford, ainsi que les entreprises avec lesquelles le constructeur collabore, vous tiendront informés au sujet de l’état d’avancement de ces différents projets.