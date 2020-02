Les utilisateurs ont souvent un problème de rapport qualité prix, surtout avec les smartphones d’entrée de gamme avec une équation bien compliqué ; un prix abordable en sacrifiant des fonctionnalités clés, ou un package cher pour avoir le tout.

Cependant, la célèbre série Y de Huawei a relevé le défi avec des smartphones qui apportent des fonctionnalités puissantes et des designs avant-gardistes, tout comme son dernier ajout; le HUAWEI Y7p, un smartphone puissant, performant et bien plus encore.

Ce dernier dispose des caractéristiques incontournables, commençant par sa configuration de caméra triple AI 48MP, qui se concentre sur des images et des vidéos haute résolution, un appareil photo ultra-large 8MP pour 120 -des photos et vidéos ultra-larges et une caméra d’assistance de profondeur 2MP pour des effets de profondeur de champ. Passant par le mode nuit, qui excelle dans des situations de faible luminosité et un superbe enregistrement vidéo au ralenti de 480 images par seconde, et finalisant par son AI puissance qui reconnaît plus de 500 scènes dans 21 catégories telles que les plages, le ciel, les feux d’artifice, etc., et ajuste les paramètres requis pour une prise de vue parfaite.

Avoir cette configuration donne à ses utilisateurs une chance de faire preuve de créativité et de profiter du meilleur de la photographie et de la vidéographie, sans oublier la caméra selfie à 8MP avec une synergie matérielle et logicielle pour des selfies de haute qualité, avec l’aide supplémentaire de l’IA pour reconnaître jusqu’à 8 scènes, et tout ça sans avoir à sortir de leur budget.

Le HUAWEI Y7p a une conception qui le distingue des autres appareils courants. Avec un écran FHD + HUAWEI Punch FullView massif de 6,39 pouces, une résolution de 1560 x 720 à l’avant avec un trou de perforation extrêmement petit dans le coin, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience de visualisation immersive sans lunette. Ceci est encore complété par les finitions de couleur dégradée à l’arrière du téléphone qui accentuent encore l’éthique de conception du smartphone, le rendant esthétique et plus épuré.

En termes de composants, le HUAWEI Y7p est conçu pour offrir des performances puissantes tout en étant économe en énergie. Cela est rendu possible avec le chipset Kirin 710F et EMUI 9.1, qui fonctionnent ensemble pour optimiser les performances du système pour une utilisation quotidienne plus fluide, tout en étant efficace sur la batterie qui est assez grande à elle seule, avec une alimentation de 4000 mAh pouvant durer jusqu’à deux jours d’utilisation intensive. Ceci est également soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage qui peuvent être étendus à 512 Go avec une carte micro SD séparément.

En plus de cela, le HUAWEI Y7p apporte également à la table une large gamme de fonctionnalités intelligentes qui lui donnent un avantage sur les autres smartphones d’entrée de gamme. Cela inclut le célèbre GPU Turbo 3.0 pour des graphismes de jeu améliorés, un rappel vidéo pour les appels entrants et même le son stéréo HUAWEI 9.1 SKY pour une expérience audio plus immersive. Il est également livré avec Huawei Mobile Services (HMS), qui comprend une gamme de fonctionnalités essentielles pour smartphone telles que Huawei AppGallery à partir de laquelle les utilisateurs peuvent télécharger et installer leurs applications préférées.

Le Huawei Y 7p est le meilleur choix pour les utilisateurs pour avoir des fonctionnalités professionnelles en un package abordable.