L’Assemblée générale extraordinaire du fournisseur de service Internet, BEE, tenue le 20 décembre 2019, a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de trois millions de dinars tunisiens. Le capital de la société a, ainsi, été porté de deux à cinq millions de dinars tunisiens.

Cette augmentation sera, notons-le, réservée au renforcement de la structure financière de la société et au développement de ses activités sur l’année 2020.

A l’occasion, le directeur général de BEE, Karim Laabidi, a déclaré : « Nous ne pouvons que nous réjouir de cette marque de confiance que nos investisseurs n’ont pas hésité à manifester. Cette augmentation de capital permettra à BEE de conforter sa position sur le marché tunisien de l’Internet et de diversifier davantage son offre de services ».

Arrivé sur le marché au printemps de 2019, BEE s’est démarqué par sa stratégie axée en particulier sur la proximité. Depuis son lancement, le FSI a ouvert plusieurs agences dans les grandes villes tunisiennes, notamment Tunis, Sfax, Sousse, Bizerte, Monastir… La qualité de son offre de service lui a valu un succès rapide sur un marché fortement compétitif.

« Grâce au savoir-faire de nos équipes composées à 70% de jeunes diplômés, la qualité de nos services et notre réactivité en termes de prise en charge de nos clients, nous nous sommes assurés une place dans la cour des grands. BEE dispose, aujourd’hui, de l’infrastructure technique et de l’expertise nécessaires au renforcement de son image sur le marché tunisien de l’Internet et continuera à conforter cette position – fruit d’une volonté commune – avec de nouveaux services à la hauteur des attentes du consommateur tunisien », a ajouté le jeune directeur général de BEE, Karim Laabidi.

Au démarrage de ses activités en 2019, BEE a proposé des offres d’abonnements ADSL, VDSL et FTTH. Pour 2020, BEE compte renforcer son réseau de distributeurs, son SAV et élargir son éventail de services avec de nouvelles offres composées et innovantes pour le grand public et les professionnels.