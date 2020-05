La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, annonce la reprise de ses activités et la réouverture de son showroom Véhicules Neufs à partir du lundi 4 Mai 2020 et place la protection de ses clients et de ses employés au cœur de ses priorités.

Conformément aux directives du gouvernement et selon la stratégie du confinement ciblé, Ben Jemâa Motors reprend l’activité avec une équipe réduite et dans le respect des mesures sanitaires les plus strictes afin d’éviter la propagation du Coronavirus.

A ce titre, Ben Jemâa Motors met à jour son dispositif conformément aux mesures préventives édictées par le Ministère de la Santé et ce comme suit :

La prise de température à l’entrée de la concession.

La mise à disposition de gels hydro alcooliques pour le personnel et en libre-service pour les clients.

Port obligatoire de bavettes pour l’ensemble du personnel.

La désinfection des véhicules à la réception et à la livraison.

Les horaires de travail pendant le mois de ramadan seront aménagés comme suit :

Administration :

Du Lundi au Vendredi : de 8h à 14h30

Showroom Véhicules Neufs :

Du Lundi au Vendredi : de 8h à 16h00

Le samedi de 9H30 à 13h30

Service Après-Vente :

Du Lundi au Vendredi : de 8h à 16h30

L’activité SAV est assurée pour tous types de travaux, exclusivement sur RDV afin d’éviter l’encombrement sur les lieux et d’assurer aux clients un maximum de sécurité. Toute demande de rdv devra être adressée par mail à : [email protected]

Pour toute demande d’information, nous contacter au (+216) 70 837 355 ou par e-mail sur l’adresse : [email protected]

Ben Jemâa Motors sera comme toujours au service quotidien de ses clients et s’engage à les accompagner durant cette période difficile. Ensemble, nous sortirons plus forts.