Avez-vous déjà pensé à la façon dont vous pouvez mélanger vos appareils intelligents et les laisser s’interconnecter de manière transparente pour vous aider dans votre style de vie quotidien sans perdre de temps? Comme la façon dont votre smartphone peut être utilisé comme point focal pour alimenter d’autres appareils intelligents tels que votre montre intelligente, vos écouteurs, vos haut-parleurs, votre tablette, votre ordinateur portable, etc. Nous comptons fortement sur les gadgets technologiques pour nous garder connectés, à jour et productifs tout en maintenir un style de vie sain et élégant et avec la gamme d’appareils intelligents de Huawei en main, cela n’a jamais été aussi simple. Grâce à HUAWEI Seamless AI Life, qui vise à vous offrir une expérience dans tous les scénarios sur plusieurs appareils intelligents et services cloud à l’ère du « tout connecté » d’aujourd’hui – vous simplifiant ainsi la vie.

Beaucoup d’entre nous ont aujourd’hui des smartphones, des montres intelligentes, des écouteurs, des ordinateurs portables, des tablettes que nous utilisons dans un large éventail de scénarios. Même si chaque appareil peut fonctionner et nous aider à faire avancer les choses, ne serait-il pas mieux si nous pouvions utiliser plusieurs appareils en même temps? Huawei propose une gamme d’appareils qui pourraient tous être connectés ensemble pour nous offrir une expérience utilisateur très personnalisée. Le dernier smartphone phare de Huawei; le HUAWEI Mate 40 Pro ainsi que des appareils portables comme; la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase, les appareils audio; comme HUAWEI FreeBuds Pro et HUAWEI Sound X en plus de la gamme d’ordinateurs portables et de tablettes HUAWEI MateBook X et HUAWEI MatePad Pro; tout peut être utilisé simultanément pour enrichir notre expérience. Cela inclut également les services Cloud de Huawei tels que HUAWEI Health, HUAWEI Music, HUAWEI Video et HUAWEI Themes, qui sont étroitement liés aux produits jouant un rôle important dans l’amélioration de l’expérience globale.

Vous savez combien nous avons besoin de musique pour nous gonfler le matin. Vous pouvez lire la piste de votre choix sur l’application HUAWEI Music installée sur votre smartphone et la diffuser sur le HUAWEI Sound X en appuyant simplement votre téléphone sur le corps de l’enceinte et la fonction OneTap diffusera automatiquement votre musique pour une expérience d’écoute immersive. Une autre grande utilisation de ces appareils intelligents connectés est de nous aider à être plus productifs. Grâce à la collaboration multi-écran, qui vous permet de diffuser l’écran de votre téléphone sur votre ordinateur portable en un seul clic. Une fois le streaming lancé, un monde aux innombrables possibilités s’offre à vous. Vous pouvez utiliser l’ordinateur portable pour éditer une vidéo que vous avez enregistrée avec votre smartphone tout en vous entraînant avant de la partager sur vos comptes de réseaux sociaux. Peut-être, pour diffuser un film sur l’application HUAWEI Movie et le regarder sur le plus grand écran de l’ordinateur portable.

Il n’a jamais été aussi simple de surveiller votre santé. En connectant votre smartphone à la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase, qui suit votre santé et votre forme physique en enregistrant des données telles que les niveaux de stress, la SpO2, le sommeil et bien plus encore, qui sont stockées et peuvent être consultées sur l’application HUAWEI Health sur votre smartphone.

Tous ces appareils et services peuvent être connectés avec un identifiant Huawei universel, ce qui vous permet d’accéder aux services cloud de manière plus privée et sécurisée.

Dans un monde très axé sur la technologie, disposer du bon ensemble d’appareils intelligents est important et encore plus important d’appareils pouvant s’interconnecter de manière transparente. Ainsi, que vous cherchiez à vous amuser avec des succès musicaux qui vous dynamisent ou que vous souhaitiez suivre votre santé et votre forme physique sans avoir à faire grand-chose, l’écosystème d’appareils intelligents de Huawei peut vous fournir ce dont vous avez besoin sans avoir à faire grand-chose. De plus, le multitâche a été redéfini avec des fonctionnalités qui font de l’utilisation de plusieurs appareils un véritable plaisir.

