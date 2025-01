[CES 2025] Les nouveaux moniteurs Samsung allient capacités d’IA, performances en gaming et productivité

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui ses nouvelles gammes d’écran Smart Monitor, Odyssey et ViewFinity, en amont du CES de Las Vegas. En apportant des fonctionnalités d’IA et des formats OLED inédits, ainsi que de nouveaux designs, ces nouveaux modèles repoussent les limites de l’affichage pour séduire tous les utilisateurs dès le premier regard, qu’ils soient créateurs, gamers ou qu’ils utilisent leur moniteur pour travailler.

« Avec nos nouveaux moniteurs, nous donnons aux utilisateurs de nouveaux moyens d’explorer leurs contenus préférés », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de la division Visual Display de Samsung Electronics. « Grâce à l’IA ou encore à leurs formats inédits, 2025 sera l’année où chaque utilisateur pourra trouver l’écran le mieux adapté à ses besoins spécifiques. »

Smart Monitor M9 : les loisirs et la productivité boostés par l’IA

Le Smart Monitor M9 (M90SF) est équipé de fonctionnalités d’IA qui optimisent le divertissement et l’interactivité grâce notamment à l’ajustement intelligent de l’image.

Premier écran Samsung à intégrer de l’IA embarquée, le M9 est doté de la fonctionnalité AI Picture Optimizer, qui analyse les signaux d’entrée pour déterminer le type de contenu visionné (jeu, vidéo ou application) et ajuster les paramètres d’affichage automatiquement offrant une expérience visuelle optimale[1]. En matière de gaming, l’IA va encore plus loin en identifiant les meilleurs paramètres d’image correspondant en fonction du type de jeu pour une immersion toujours plus complète.[2]

Le M9 intègre également la fonctionnalité 4K AI Upscaling Pro, qui utilise un traitement d’IA avancé et des réseaux neuronaux pour améliorer la résolution des contenus jusqu’en qualité 4K.[3] En analysant les signaux d’entrée et les données d’image, cette fonctionnalité permet d’obtenir des détails plus nets quelle que soit la résolution d’origine. Ces fonctionnalités intelligentes décuplent les performances du M9.

Coté esthétique, son design fin et élégant intègre un écran OLED 4K de 32’’ avec VESA DisplayHDR™ True Black 400. Celui-ci retranscrit les détails les plus infimes avec des couleurs saisissantes. Sa conception permet aux utilisateurs de créer leur espace de travail idéal sans effort, tandis que sa caméra 4K facilite l’utilisation dans n’importe quel environnement.

Samsung Odyssey : le 1er moniteur OLED 4K de 27’’ dédié au gaming et le 1er moniteur OLED avec taux de rafraîchissement de 500 Hz

Les nouveaux moniteurs Odyssey OLED G8 et G6 de la gamme proposent des performances exceptionnelles dans des formats novateurs.

L’Odyssey OLED G8 (G81SF) est le 1er moniteur de jeu OLED 27’’ 4K (3 840 x 2 160 pixels). Avec 165 PPP (pixels par pouce) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, il propose une densité de pixels et une fluidité incroyables aux créateurs de jeux et aux amateurs de gaming les plus exigeants.

De son côté, l’Odyssey OLED G6 (G60SF) repousse les limites en devenant le premier écran OLED doté d’un taux de rafraîchissement de 500 Hz, avec une résolution QHD (2 560 x 1 440 pixels). La vitesse et la fluidité fulgurantes libèrent le potentiel des joueurs en attente des performances les plus élevées.

Les deux modèles offrent un temps de réponse de 0,03 ms pour un gameplay parfait, quel que soit le jeu. Ils prennent également en charge AMD FreeSync™ Premium Pro et sont compatibles NVIDIA G-Sync™, leur permettant de proposer des images fluides avec moins de saccades et de scintillements. VESA DisplayHDR™ True Black 400[4] délivre des noirs profonds, tandis que la technologie OLED Glare Free permet de réduire les reflets indésirables.

Lors du CES, Samsung présentera également le modèle Odyssey 3D (G90XF) 27’. Grâce à sa lentille et sa caméra stéréo frontale, celui-ci propose une expérience 3D sans avoir besoin d’utiliser des lunettes 3D séparées. Il peut également ajouter une nouvelle profondeur au contenu en utilisant l’IA pour convertir les vidéos 2D en 3D.

ViewFinity S8 : une toile plus étendue pour la productivité et la créativité

Le ViewFinity S8 (modèle S80UD) est le plus grand écran 4K 16:9 à ce jour. Environ 34 % plus grand que le modèle précédent,[5] son format de 37’’ maximise la productivité, l’immersion et l’efficacité. Désormais, il est possible de voir plus d’informations d’un coup d’œil tout en exploitant au mieux l’espace de son bureau – une nouvelle étape en matière d’écrans panoramiques.

Avec un espace colorimétrique couvrant 99 % du standard RGB et une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), le ViewFinity S8 offre la fidélité et la luminosité nécessaires pour offrir les meilleures conditions de travail aux professionnels.

L’ergonomie du ViewFinity S8 a été certifiée par TÜV Rheinland[6] en matière d’immersion, de productivité et d’efficacité professionnelle. Certifiée également par TÜV Rheinland, la technologie Intelligent Eye Care[7] réduit la fatigue oculaire même en cas d’utilisation prolongée en ajustant la température des couleurs selon l’environnement. Enfin, le mode Eye Saver[8] et la fonctionnalité anti-scintillement protègent également les yeux de la fatigue.

Doté d’un pied garantissant une installation simplifiée, le S8 maintient une productivité maximale grâce à un commutateur KVM[9] qui transforme l’écran en une station de commande permettant le multitâche sur plusieurs appareils via une seule souris et un seul clavier. Les appareils peuvent également être connectés et chargés en même temps avec un port USB-C de 90 W, ce qui permet de gérer facilement tous les accessoires dont l’utilisateur peut avoir besoin.

[1] AI Picture Optimizer n’est disponible que lorsque le moniteur est connecté à un PC. Picture Optimizer = optimiseur d’image.

[2] Peut varier en fonction du jeu.

[3] 4K AI Upscaling Pro convertit la résolution FHD en 4K, la résolution SD en FHD et la résolution HD en QHD.

[4] La certification VESA DisplayHDR™ True Black 400 est en cours et devrait être finalisée avant la date de lancement du produit.

[5] Taille de l’écran par rapport au modèle ViewFinity 32 pouces de 2024.

[6] Technischer Überwachungsverein (TÜV) Rheinland est l’un des principaux prestataires de services de tests au monde, inspectant et certifiant des systèmes et produits techniques.

[7] Technischer Überwachungsverein (TÜV) Rheinland est l’un des principaux prestataires de services de tests au monde, inspectant et certifiant des systèmes et produits techniques.

[8] Mode Eye Saver = mode préservant les yeux

[9] Clavier, vidéo, souris.