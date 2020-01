Le club Manchester City a annoncé un nouveau partenariat mondial avec Midea, le premier producteur mondial d’appareils électroménagers.

Midea sera présente autour de l’Etihad Stadium lors des principaux jours de matchs dans les mois à venir grâce à une image de marque et des actions intégrées. Le géant de l’électroménager prévoit également de mettre sur pied une campagne numérique novatrice pour le reste de la saison 2019/2020.

Brando Brandstaeter, responsable de la marque et de la communication à la direction des activités internationales de Midea a commenté à ce sujet : « Midea est probablement l’une des plus grandes entreprises que de nombreux consommateurs du monde entier commencent tout juste à connaître, et avec l’aide du City, nous avons pour objectif de faire un grand bond en avant. Midea a une envergure immense, elle offre l’une des gammes de produits les plus complètes au monde dans l’industrie de l’électroménager. Nous recherchions le bon partenaire depuis deux ans et nous sommes heureux d’avoir trouvé le candidat idéal en Manchester City, une organisation qui partage notre philosophie de dépasser toujours les limites au profit des personnes qui nous soutiennent. Chez Midea, nous estimons qu’il est bénéfique d’apporter des solutions étonnamment conviviales en adoptant une méthode axée sur le consommateur et la résolution de problèmes, tandis que le City offre pour sa part à ses supporters du monde entier plus de 90 minutes de football captivant sur le terrain. Nous partageons les mêmes valeurs en ne nous contentant pas de gagner pour gagner, mais en le faisant en y mettant du sens. Nous sommes persuadés que la synergie entre les deux marques nous fera passer à un tout autre niveau ».