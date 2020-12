En exemple d’une autre récompense de l’industrie pour le département des solutions de composants automobiles à croissance rapide de LG, l’organisation automobile européenne AUTOBEST a honoré le système d’infodivertissement Pivi Pro comme la meilleure technologie connectée dans l’industrie, lui décernant son prix SMARTBEST 2020.

Ce système évolué d’info divertissement automobile a été développé conjointement par Jaguar Land Rover (JLR) et LG.

Le système d’infodivertissement Pivi Pro toujours opérationnel et toujours connecté est au cœur de plusieurs véhicules Jaguar, Land Rover et Range Rover 2020.

Le système d’écran tactile Pivi Pro offre une interface homme-machine intégrée (HMI), permettant aux clients d’utiliser pleinement la plateforme logicielle Over-The-Air (OTA) sans compromettre sa capacité à diffuser de la musique et à se connecter aux applications en déplacement.

Son écran tactile haute résolution intégrant une qualité exquise UI (interface utilisateur) et UX (expérience utilisateur) conjointement développé par les équipes de design de JLR et LG, permet aux clients de contrôler tous les aspects du véhicule en utilisant le même matériel de traitement que les derniers smartphones. De plus, le client peut connecter deux appareils sans fil à la fois à l’unité centrale de l’infodivertissement en utilisant le Bluetooth, de sorte que le conducteur et le passager puissent jouir de la fonctionnalité mains-libres simultanément sans avoir besoin de permuter les connexions.

“Nous sommes extrêmement honorés que Pivi Pro soit reconnu comme chef de file de l’industrie et Jaguar Land Rover devrait être félicité pour avoir fait d’un tel produit visionnaire une réalité ”, a déclaré Kim Jin-yong, président de la société LG de solutions de composants automobiles. “LG continuera de s’efforcer d’être un partenaire qui comprend les besoins de nos clients et se développe avec eux.”

Une longue histoire de récompenses d’innovation automobile illustre le rôle vital que joue LG en créant de nouvelles normes pour véhicules et une vision unique pour le futur. Cette vision signifie non seulement des véhicules plus sûrs mais transforme également la voiture en une maison sur roues. La cabine du véhicule de demain va inévitablement devenir un second espace de vie qui fera que les conducteurs et les passagers pourront emmener avec eux le confort de la maison

