ColorOS a annoncé aujourd’hui la disponibilité de la mise à jour Android 11 Beta pour le produit phare récemment lancé, OPPO Find X2 Series.

La série Find X2 est parmi les premiers smartphones au monde, avec Android 11 Beta disponible pour les premiers utilisateurs.

Disponible à partir d’aujourd’hui, la mise à jour Android 11 Beta sur la Série Find X2 témoigne du partenariat étroit entre ColorOS et Google pour fournir un système d’exploitation mobile basé sur Android hautement personnalisé, efficace, intelligent et richement conçu.

En annonçant la mise à jour d’Android 11 Beta, Manoj Kumar, ingénieur principal Sénior, ColorOS, OPPO, a déclaré: «Avec plus de 350 millions d’utilisateurs, OPPO est l’un des principaux partenaires de Google à l’échelle mondiale qui interagit avec une base d’utilisateurs énorme et diversifiée. En étroite collaboration avec l’équipe Android, ColorOS accumulera des commentaires de première main sur Android 11 Beta pour identifier, corriger et améliorer les fonctionnalités pour les développeurs Android et les utilisateurs finaux. »

Plusieurs fonctionnalités annoncées par Google sur la version bêta d’Android 11 sont déjà présentes dans ColorOS, tels qu’un mode sombre planifié à l’échelle du système et un enregistreur d’écran intégré. L’avant-première d’Android 11 Beta sur la série Find X2 les inclura avec les nouvelles fonctionnalités suivantes d’Android:

Une section dédiée aux conversations dans l’ombre des notifications où vous pouvez facilement afficher, engager et hiérarchiser les chats à partir de diverses applications. * Une nouvelle interface utilisateur flottante Bubbles pour les applications de messagerie qui permet aux utilisateurs de créer des fenêtres flottantes pour les chats individuels afin d’améliorer le multitâche * Amélioration de la protection de la vie privée avec des autorisations ponctuelles supplémentaires, une réinitialisation automatique des autorisations * et des préférences d’emplacement en arrière-plan pour plus de contrôle sur les autorisations sensibles

ColorOS intégrera des fonctionnalités supplémentaires d’Android 11 Beta dans ses futures versions bêta

Outre les fonctionnalités d’Android 11 en stock, les personnalisations ColorOS faites pour la série Find X2 continueront d’être disponibles, y compris la mise au point de la caméra PDAF omnidirectionnelle tous pixels, l’amélioration vidéo HDR, l’affichage AI Nature Tone et le partage OPPO, entre autres.

Les développeurs et les premiers utilisateurs peuvent télécharger la mise à jour ici à partir d’aujourd’hui sur tous les téléphones Find X2 Series. Veuillez noter que la version bêta peut contenir des bogues et des incertitudes; il est uniquement destiné à un développeur et non à un utilisateur de tous les jours.