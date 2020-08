Pour les familles aux logements inadéquats ou sans logements pendant cette pandémie, s’abriter à la maison peut être dangereux ou même impossible.

C’est pourquoi, LG Electronics s’associe à la branche coréenne d’habitat for Humanity (habitat pour l’humanité), l’organisation à but non lucratif dédiée à la construction et à l’amélioration des logements pour les familles du monde entier.

LG encourage les fans à relever le défi #Comehome ‘en créant des clips vidéos exprimant la raison pour laquelle la maison est spéciale pour eux et à les poster sur instagram ou facebook.

Sous le hashtag #lgcomehomechallenge, la campagne digitale démarre avec une vidéo qui met en lumière la joie de la famille et une vie meilleure avec les appareils électroménagers de pointe de LG.

#lgcomehomechallenge invite les consommateurs à créer et partager de courtes vidéos montrant ce que la maison signifie pour eux. les vidéos doivent montrer des scènes de la vie des participants qui définissent au mieux ce que la maison et la famille signifient pour eux – manger ensemble, jouer ensemble, rire ensemble ou juste profiter de la vie.

Un filtre ar instagram spécial créé pour la campagne ajoutera plus de personnalisation à chaque téléchargement.

LG fera un don de 300,000 usd à l’organisation habitat for humanity korea, avec des plans pour faire contribution d’appareils électroménagers pour meubler des logements nouvellement construits.

Les appareils seront installés dans de nouveaux logements en cours de construction en inde, au kenya et au vietnam pour créer des havres de paix pour les familles les plus démunies.

“LG est toujours à la recherche de moyens d’améliorer la vie, et nous sommes honorés de soutenir le bon travail de l’organisation habitat for humanity et de protéger le bien-être des familles qu’elle aide avec nos solutions pour une maison saine ,” a déclaré dan song, président de l’entreprise d’appareils électroménagers et de solution d’air de LG Electronics. “Notre campagne Come Home Challenge représente un vrai moyen pour les gens de bénéficier du don d’un logement sûr et sain .”

pour plus d’informations et pour rejoindre le défi , visitez www.lgcomehomechallenge.com