Samsung Electronics Co., Ltd. accueille aujourd’hui un nouveau membre dans la famille Galaxy S21, le S21 Fan Edition (FE) 5G. Avec son design élégant, son appareil photo de qualité supérieure, sa batterie puissante et ses performances fulgurantes, ce smartphone haut de gamme souligne les points forts de la série Galaxy S21.

Plus de moyens de s’exprimer

Le S21 FE arbore le design épuré et élégant si caractéristique de la série. Le cadre iconique Contour-Cut s’intègre parfaitement au boîtier de l’appareil photo pour un look premium. Le smartphone est disponible en vert olive, lavande, blanc et graphite. Toutes les couleurs ont une finition mate. Le boîtier fin de 7,9 mm rend le S21 FE particulièrement maniable.

De la puissance quand les fans en ont le plus besoin

Les utilisateurs de Samsung considèrent que les performances et l’écran sont les éléments les plus importants de leur smartphone. C’est pourquoi le S21 FE est équipé du processeur d’application ultra-rapide qui fait la fierté de toute la gamme S21. Qu’il s’agisse de jeux ou de streaming, les graphismes ultraprécis et la réponse tactile à 240 Hz garantissent une expérience ultime. Faites défiler vos flux de médias sociaux en toute fluidité avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et regardez vos émissions ou jeux préférés sur un écran Dynamic AMOLED 2X haute résolution.

Une longue durée de vie de la batterie est également une priorité absolue pour chacun. La batterie est également renforcée par des capacités de charge super rapide de 25W pour vous permettre de charger jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes et de profiter des performances haute vitesse du Galaxy S21 FE 5G sans interruption. Pour un coup de pouce rapide lors de leurs déplacements, les utilisateurs peuvent également recharger leurs Galaxy Buds2 ou Galaxy Watch4 grâce à la fonction PowerShare sans fil du Galaxy S21 FE 5G.

Les favoris en matière de photos et de vidéos pour les fans de Galaxy

Le Galaxy S21 est réputé pour ses appareils photo de pointe, et le S21 FE ne fait pas exception. La configuration professionnelle vous permet de prendre les photos les plus éclatantes, puis d’éditer, de publier et de partager votre contenu sans effort. Le mode nuit amélioré vous permet de capturer les images les plus lumineuses dans l’obscurité. Et la caméra frontale de 32 Mp vous permet de prendre de superbes selfies et de les améliorer grâce au AI Face Restauration amélioré. Le Dual Recording vous permet de capturer ce qui se trouve devant vous et ce qui se trouve derrière vous. Lancez l’enregistrement et la caméra filme avec les deux caméras simultanément.

Une expérience mobile sur mesure et sécurisée

Grâce à l’interface intuitive One UI 4 de Samsung, vous pouvez façonner votre expérience mobile idéale. Il n’y a qu’un seul maître, et c’est vous. Les écrans d’accueil, les icônes, les notifications, les fonds d’écran et bien plus encore peuvent être personnalisés à votre guise. Les widgets, par exemple, ont été repensés et mis à niveau pour vous offrir des options de personnalisation ultimes. Le tableau de bord de la protection de la vie privée regroupe en un seul endroit très commode le contrôle de votre sécurité et de votre vie privée.

Disponibilité

À partir du 11 janvier, le Galaxy S21 FE 5G sera disponible sur https://www.samsungtunisie.tn/ . Le chargeur super rapide 25W est disponible séparément.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.samsung.com/galaxy-s21-fe-5g/ et sur http://samsungmobilepress.com.

Galaxy S21 FE 5G Specifications Écran 6.4-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display[1] Super Smooth 120Hz refresh rate[2] 240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode[3] Eye Comfort Shield with AI based blue light control Securité Optical Fingerprint Poids & Dimensions 74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177g Appareil photo 12MP Ultra-Wide Camera – F2.2, FOV 123˚ 12MP Wide Camera – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telephoto Camera 30x Space Zoom, F2.4 – 32MP Selfie Camera – F2.2, FOV 81˚ Processeur 5nm 64-bit Octa-Core Processor[4] Stockage[5] 8GB RAM with 256GB internal storage 8GB RAM with 128GB internal storage 6GB RAM with 128GB internal storage Batterie[6] 4,500mAh Chargeur[7] 25W Wired 15W Wireless Wireless PowerShare Système d’exploitation Android 12 Réseau 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4×4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4×4 MIMO band Capteurs Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor Résistance à l’eau IP68[8]

[1] Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S21 FE 5G est de 6,4 pouces dans le rectangle complet et de 6,3 pouces avec les coins arrondis ; la zone visible réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de la caméra.

[2] Disponible en lecture 120Hz et en Game Mode.

[3] Disponible en lecture 120Hz et en Game Mode.

[4] Peut varier selon le marché et le fournisseur.

[5] La disponibilité du stockage peut varier selon le pays, le modèle ou le fournisseur. La disponibilité réelle du stockage peut varier en fonction du logiciel préinstallé, du pays, du modèle, de la taille et du format du fichier.

[6] Valeur typique testée dans les conditions d’un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie entre les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 370 mAh pour le Galaxy S21 FE. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

[7] Chargeur vendu séparément.

[8] Conforme à la norme IPX8, étanche jusqu’à 30 minutes dans une eau allant jusqu’à 1,5 mètre. Essuyer après avoir mouillé.

