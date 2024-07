OPPO vient de lancer un dernier appel aux candidatures pour ses ‘‘OPPO imagine IF Photography Awards 2024’’. Suite au lancement de la compétition, le 17 janvier 2024, plus d’un million de candidatures ont été reçues de 73 pays et régions, reflétant à travers chacune d’entre-elles, une mosaïque de cultures et de traditions venant du monde entier. Alors que la date limite globale de soumission fixée pour le 28 Juillet 2024 approche, OPPO appelle les passionnés de photographie à saisir la dernière opportunité de capturer des moments spectaculaires à travers l’objectif de leurs appareils et de démontrer collectivement la puissance de l’imagerie mobile.

Les campagnes Imagine IF rassemblent des travaux inspirants du monde entier

Depuis l’inauguration de la compétition en début d’année, OPPO a lancé une série d’activités thématiques visant à encourager ses utilisateurs à travers le monde à exploiter le pouvoir des images et à élargir les frontières de leur imagination. De mai jusqu’à juillet et coïncidant avec la fête des mères ainsi que le début de la saison estivale, la campagne « Road to Paris » a incité les utilisateurs à illustrer la grâce des mères et à capturer l’enthousiasme des sports à travers la lentille photographique dans le but d’avoir une chance de gagner une place au Paris Photo 2024. Quant à la campagne ‘‘In Sync with the World’’, elle recherchait des images illustrant l’exploration à travers le monde. Au cours de ces deux campagnes, la large gamme de candidatures reçues a présenté des œuvres fortes et émouvantes qui contribuent à favoriser l’échange et la compréhension entre les différentes cultures.

Célébrer la culture dans toute sa diversité

De nombreuses candidatures soumises cette année ont vu des participants du monde entier présenter les paysages et les traditions uniques de leur pays d’origine à travers de superbes photographies. De la vie côtière animée de Rio de Janeiro aux profondes merveilles naturelles de la forêt amazonienne, chaque image offre un portail vers un nouveau monde à travers lequel le public est invité est à pénétrer.

Parallèlement au concours, OPPO a également collaboré avec Discovery Channel pour mettre en valeur la diversité ainsi que l’attrait des cultures du monde à travers le programme « Culture in a Shot ». Lancé en juin dans le nord de la Thaïlande, le programme a jusqu’à présent permis à OPPO de capturer des objets artisanaux et des instruments de musique traditionnels dans une série d’images captivantes qui introduisent le patrimoine culturel riche et coloré de la région à un public mondial prônant des échanges interculturels plus profonds.

Partagez votre imagination pour avoir la chance de gagner des prix incroyables

Les candidatures pour ‘‘OPPO imagine IF Photography Awards 2024’’ restent ouvertes jusqu’au 28 juillet à minuit (UTC+8). Elles seront jugées ensuite par un jury international prestigieux qui comprend notamment l’icône de la photographie contemporaine, Steve McCurry, ainsi que le photographe Michael Yamashita, de la chaîne National Geographic, l’experte Hasselblad Tina Signesdottir Hult, le membre de Magnum Photos, Alec Soth, et le vice-président senior et directeur des produits OPPO, Pete Lau. Des récompenses passionnantes seront proposées à tous les participants, notamment des prix individuels pouvant aller jusqu’à 24 000 USD et la chance de voir leurs œuvres exposées au Paris Photo 2024.

Plus qu’une simple compétition de photographie, ‘‘OPPO imagine IF Photography Awards’’ est une plateforme d’échange culturel et d’inspiration créative. Tous les passionnés de photographie sont invités à participer et à partager des moments émouvants qui éveillent l’inspiration et l’imagination via une plateforme mondiale. Pour en savoir plus sur le programme et pour soumettre une candidature, veuillez visiter le site officiel : https://imagine-if.oppo.com/en/.