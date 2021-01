Discovery and STARZPLAY partner to launch Dplay in MENA

Discovery Inc., le leader mondial du divertissement « de vie réelle », a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec STARZPLAY, le service de vidéo à la demande par abonnement à la croissance la plus rapide de la région MENA, pour lancer discovery+, le service officiel de streaming par abonnement de « vie réelle non fictive » à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Les abonnés STARZPLAY peuvent désormais regarder du contenu discovery+ dans une zone dédiée sur toutes les plateformes STARZPLAY existantes.

Le partenariat a été annoncé lors d’un lancement virtuel diffusé depuis Dubaï.

Récemment annoncé dans le cadre d’un déploiement mondial, le service qui sera lancé au Moyen-Orient et en Afrique, propose un large éventail de séries originales exclusives à la plateforme sur des marchés verticaux d’un public passionné où les marques Discovery occupent une solide position de leader. Ces émissions portent sur le mode de vie et les relations; la maison et l’alimentation; les crimes réels; le paranormal; l’aventure et l’histoire naturelle; sur la science, la technologie et l’environnement, et comprend une série de documentaires de grande qualité.

Kasia Kieli, présidente et directrice générale EMEA chez Discovery Inc., a déclaré : « Le lancement de discovery+ à travers la région MENA représente une étape importante vers l’ajout de 18 pays et territoires supplémentaires à l’expansion mondiale de la plateforme, en donnant ainsi aux clients la possibilité d’accéder au contenu qu’ils aiment et qu’ils attendent de Discovery. »

Maaz Sheikh, PDG et co-fondateur de STARZPLAY, a déclaré: « La croissance sans précédent du streaming en ligne a entraîné la nécessité de contenus attrayants qui fournissent une réelle valeur ajoutée aux abonnés. En tant que plateforme SVOD pionnière et locale de la région, nous avons construit des partenariats stratégiques pour offrir plus de contenu en ligne et des choix variés à nos abonnés. Nous sommes convaincus que l’ajout de discovery+ sera bien accueillie par le public de la région MENA et nous sommes impatients de développer davantage ce partenariat.

Dans la région MENA, les abonnés de discovery+ apprécieront chaque mois de nouveaux contenus ajoutés à la plateforme, avec des franchises mondiales telles que Shark Week, MythBusters, Gold Rush : La ruée vers l’or, Expedition Unknown, House Hunters International, 90 Day Fiancé, NASA’s Unexplained Files et Say Yes to the Dress : J’ai dis oui à la robe disponibles en tout temps, en tout lieu, ainsi que des séries complètes à regarder en boucle.

Les abonnés STARZPLAY auront accès à une large gamme de productions originales exclusives à la plateforme sur des marchés verticaux de passionnés pour lesquels les marques Discovery sont connues. En premier lieu, les séries exclusives The Impossible Row, « Amy Schumer apprend à cuisiner » (non censuré), et « JonBenet Ramsey: Que s’est-il vraiment passé ? »

En outre, discovery+ offrira des contenus privilégiés de la région comme Fatafeat, la chaîne de cuisine du Moyen-orient ainsi que la collection officielle de programmes environnementaux avec accès à la plus grande bibliothèque d’histoire naturelle de la BBC, dont Planet Earth et Blue Planet.

Francesco Perta, directeur principal du développement commercial et de la distribution, Moyen-Orient, Afrique, Turquie et Europe du Nord-Est chez Discovery Inc., a déclaré: « Notre vaste bibliothèque de contenu nous permet déjà de servir les fans directement sur les marchés de la région EMEA et du monde entier, d’une manière pertinente, convaincante et adaptée à chaque marché. Notre partenariat avec STARZPLAY est un autre exemple de la façon dont nous développons nos activités DTC en tirant parti de notre combinaison d’avantages concurrentiels tels que la propriété du contenu, la force de la marque et l’empreinte mondiale forte dans les médias. ”

Désormais, les abonnés de la région MENA peuvent accéder à l’application STARZPLAY partout, y compris via Apple TV et profiter de milliers d’heures de contenu appartenant à Discovery dans un espace dédié pour un petit abonnement supplémentaire, en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.

Danny Bates, co-fondateur et directeur financier de STARZPLAY, a déclaré : « En tant que leader régional du streaming vidéo, notre objectif stratégique principal consiste à chercher des moyens de satisfaire nos clients en poursuivant notre trajectoire de croissance dans la région MENA. La décision d’ajouter un nouvel espace de contenu contribue à renforcer notre proposition de guichet unique pour les contenus premium, offrant à nos abonnés qualité, choix et commodité. Discovery offre le meilleur portefeuille de contenu de divertissement de vie réelle et l’ajout de discovery+ à notre offre apporte de la valeur à notre plateforme.

STARZPLAY est disponible en téléchargement en ligne et via les iOS et Android Store respectifs, avec un accès à discovery+ pour seulement 15 AED/SAR par mois, en plus des forfaits d’abonnements existants. Tous les nouveaux abonnés et les abonnés existants peuvent également découvrir discovery+ avec une période d’essai gratuite de sept jours. discovery+ sera disponible grâce à un partenariat avec STARZPLAY, leader régional du SVOD, dans 18 pays et territoires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

