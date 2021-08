LG a ajouté à son impressionnant palmarès aux prix Eisa, avec cinq de ses innovations de divertissement à domicile récompensées pour la saison des prix 2021-2022.

Organisés chaque année par l’association d’experts en imagerie et son Eisa, la plus grande organisation éditoriale d’électronique grand public au monde, les prix Eisa ont récompensé les produits LG suivants pour leur performance exceptionnelle et leur conception supérieure :

Les téléviseurs LG Oled (modèles oled65g1, oled48c1), LG Gned mini Led tv (modèle 75qned99), LG éclair Sound bar (modèle qp5) et les écouteurs LG tone free true wireless stéréo.

Le téléviseur Oled 65 pouces de LG, nommé Eisa best premium Oled tv* *2021-2022*, marque la dixième année consécutive de distinctions pour le téléviseur Oled de LG.

Décrit comme “une déclaration passionnante ” par les juges de Eisa, le téléviseur LG prend en charge à la fois dolby vision iq et dolby atmos, une connectivité Hdmi à l’épreuve du temps et une large gamme de fonctionnalités intelligentes.

Le Téléviseur Oled c1 de 48 pouces de LG a gagné le tout premier prix best gaming de l’Eisa. Le prix Eisa 8k tv a été décerné cette année au LG Gned mini Led téléviseur, qui offre plus de détails et des couleurs plus précises avec sa combinaison de technologie de couleurs quantum dotnanocell et de mini rétroéclairage Led en comparaison avec les téléviseurs Lcd conventionnels.

Dans la catégorie barre de son, LG éclair a reçu un prix pour Eisa Sound bar innovation. La barre de son LG la plus compacte est particulièrement adaptée aux petits espaces, son design chic et arrondi encastré dans un élégant boîtier en tissu se fondant dans n’importe quel décor.

Cette petite mais puissante unité comprend un caisson de basses sans fil avec des haut-parleurs de 5.25 pouces et une configuration bipolaire qui minimise les vibrations afin que les utilisateurs puissent bénéficier de performances audios satisfaisantes.

Une première pour LG dans la catégorie Eisa in-ear Head phones, les écouteurs LG tone free ont reçu un prix pour un son exceptionnel avec des fonctionnalités avancées que l’on ne trouve dans aucun autre produit Tws.

Bénéficiant de la nouvelle technologie 3d Sound de LG, le LG fp8 crée une authentique sensation d’espace, grâce à des haut-parleurs et des diaphragmes plus grands pour des basses solides et sans distorsion.

