Elaoula.com est une plateforme de vente en ligne, cofondée par les frères Naim et Yassine Kharrez en août 2020, dédiée à la vente des produits 100% tunisiens à l’étranger !

Elaoula fournit les produits « Made in Tunisia » aux tunisiens à l’étranger et aussi à toute personne curieuse de découvrir l’artisanat et la gastronomie tunisienne.

Une large gamme de produits

De très nombreux articles sont proposés (Plus que 700 produits) à des prix imbattables comme l’épicerie sucrée (Biscuits, Café, Chamia …), l’épicerie salée (Harissa, Pâtes, Thon …), la pâtisserie Tunisienne (Baklawa, kaak, Samsa …), l’artisanat (cuir, poterie, couffin …) et les produits terroir (Bsissa, Droo, Cousoucs, Hlelem…). Aussi, plus de 150 produits sont à moins de 1 €.

Elaoula propose une livraison gratuite à partir de 25 euros d’achat à 15 pays (France, Belgique, Italie, Suisse, Allemagne, Turquie, Oman …) et une livraison express vers le monde entier (plus de 180 pays) avec moins 50% par rapport aux frais standard DHL.

Naim Kharrez a annoncé que la Tunisie regorge de produits de qualité et d’artisanats méticuleux qui méritent d’être connus à l’international. Le produit tunisien, très en demande dans plusieurs marchés, a déjà réussi à captiver l’attention à l’international. L’idée a été alors de proposer une place de marché où il est possible de commander et de se faire livrer des produits tunisiens.

Qu’attendez-vous de visiter le site web https://elaoula.com et aidez à consommer tunisien !

