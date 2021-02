Emirates s’est associée à l’Association internationale du transport aérien (IATA) pour devenir l’une des premières compagnies aériennes au monde à tester l’IATA Travel Pass – une application mobile pour aider les passagers à gérer facilement et en toute sécurité leurs déplacements, conformément aux exigences gouvernementales en matière de tests COVID-19 ou d’informations sur les vaccins.

L’IATA Travel Pass permet aux passagers d’Emirates de créer un « passeport numérique » pour vérifier que leur test pré-voyage ou leur vaccination répond aux exigences de la destination. Ils pourront également partager les certificats de test et de vaccination avec les autorités et les compagnies aériennes pour faciliter les voyages. La nouvelle application permettra également aux voyageurs de gérer tous les documents de voyage de manière numérique et transparente tout au long de leur voyage.

Avant un déploiement complet, Emirates mettra en œuvre la phase 1 à Dubaï pour la validation des tests PCR avant le départ. Au cours de cette première phase, qui devrait débuter en avril, les clients d’Emirates voyageant depuis Dubaï pourront partager leur statut de test COVID-19 directement avec la compagnie aérienne avant même d’arriver à l’aéroport, grâce à l’application, qui remplira ensuite automatiquement les détails sur le système d’enregistrement.

Adel Al Redha, directeur des opérations chez Emirates, a déclaré : « La pandémie mondiale actuelle impose de nouveaux protocoles et de nouvelles exigences en matière de voyage. Nous avons travaillé avec l’IATA sur cette solution innovante pour simplifier et transmettre numériquement les informations requises par les pays et les gouvernements dans nos systèmes aériens, de manière sécurisée et efficace. Nous sommes fiers d’être l’une des premières compagnies aériennes au monde à piloter cette initiative. Celle-ci offrira une expérience client améliorée et facilitera les besoins de voyage de nos clients ». Nick Careen, vice-président principal de l’IATA pour les aéroports, les passagers, le fret et la sécurité, a déclaré : « Nous sommes fiers de travailler avec Emirates pour rendre l’IATA Travel Pass disponible dans la région du Moyen-Orient. Grâce à sa clientèle mondiale et au trafic de son réseau, Emirates, en tant que partenaire, apportera également des contributions et des commentaires inestimables pour améliorer le programme Travel Pass. C’est la première étape pour rendre les voyages internationaux pendant la pandémie aussi pratique que possible, en donnant aux gens l’assurance qu’ils remplissent toutes les conditions d’entrée imposées par les gouvernements. À mesure que les frontières rouvriront, l’IATA Travel Pass sera encore amélioré avec plus de capacités pour répondre à toutes les exigences des gouvernements en matière de test ou de vérification de la vaccination et les clients d’Emirates seront parmi les premiers à bénéficier de ces services ».

Dans l’application IATA Travel Pass, le registre intégré des exigences de voyage permettra également aux passagers de trouver des informations précises sur les conditions de voyage et d’entrée pour toutes les destinations, quel que soit leur pays d’origine. Il comprendra également une liste des centres de test et éventuellement de vaccination – ce qui permettra aux passagers de trouver plus facilement des centres de test et des laboratoires à leur lieu de départ qui répondent aux normes de test et de vaccination de leur destination.

La plateforme permettra ainsi aux laboratoires et centres de test agréés d’envoyer en toute sécurité les résultats des tests ou les certificats de vaccination aux passagers. Le registre mondial, géré par l’IATA, gérera et permettra la circulation sécurisée des informations nécessaires entre toutes les parties prenantes et offrira une expérience transparente aux passagers.

Emirates s’engage à offrir une expérience client fluide à tous les points de contact. Au cours des derniers mois, la compagnie aérienne a introduit un voyage sans contact, avec un parcours biométrique intégré et d’autres services, notamment des bornes d’enregistrement automatique et de dépôt de bagages à l’aéroport international de Dubaï, pour une expérience aéroportuaire plus fluide.

