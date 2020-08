Emirates a lancé aujourd’hui un tout nouveau portail en ligne à la pointe de la technologie pour servir ses partenaires commerciaux du secteur du voyage dans le monde entier.

Adapté à chaque marché et personnalisé pour chaque partenaire afin de répondre à son environnement commercial et à ses besoins uniques, le portail des partenaires Emirates est un guichet unique permettant aux partenaires du secteur du voyage d’accéder rapidement et en toute sécurité à toute la gamme d’informations sur les derniers produits, services et politiques d’Emirates, et d’obtenir une assistance technique. Cette plateforme dynamique remodèle la manière dont Emirates fournit des informations à sa communauté de partenaires commerciaux.

Le portail offre également une série de fonctions, notamment des outils et une assistance en libre-service, ainsi qu’une automatisation intégrée des processus commerciaux, qui visent toutes à améliorer l’efficacité des partenaires du secteur du voyage, ainsi qu’à assurer la transparence et la clarté du statut des transactions.

Adnan Kazim, directeur commercial des Emirats, a déclaré “Nous sommes ravis de lancer notre portail Emirates Partners, qui change la donne, afin de mieux servir nos partenaires de voyage du monde entier et de mieux les impliquer. Il s’agit d’une plateforme sur mesure, unique dans le secteur, qui nous permet d’offrir une expérience véritablement personnalisée en fonction des profils et des besoins de nos partenaires. Nous avons investi dans l’écoute de nos agents et partenaires, puis nous avons construit le portail des partenaires Emirates pour répondre à leurs besoins, que ce soit en matière d’information, de formation ou de soutien technique. Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec les communautés commerciales du monde entier et nous sommes ravis de les engager et de les soutenir grâce à cette nouvelle plateforme.

“Grâce au portail des partenaires Emirates, soutenu par le soutien expert de nos équipes commerciales dans le monde entier, nous voulons offrir une flexibilité inégalée et donner à nos partenaires de voyage les moyens de fournir en toute confiance des services encore meilleurs à leurs clients, et les aider à mieux voler avec Emirates. Ce lancement intervient à un moment particulièrement critique dans notre secteur, où la nécessité de disposer des informations de voyage les plus récentes est un facteur essentiel pour les entreprises”.

Le portail a été construit sur la base de la technologie la plus récente, selon les normes NDC/IATA, qui permettra d’accéder au riche contenu d’Emirates, en plus des mises à jour opérationnelles essentielles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et d’autres plateformes centrales d’Emirates telles que Dubai Experience. La technologie offre une base solide et souple pour des améliorations et des développements futurs sans faille, permettant à nos équipes commerciales de fournir les dernières informations centrées sur le marché, dans plusieurs langues, spécifiquement adaptées à nos partenaires commerciaux. L’enregistrement et l’inscription sont rapides et sûrs, et sont liés à l’identification enregistrée aux Émirats de chaque agent.

Pour plus d’informations, les agents de voyage peuvent visiter le portail https://www.emirates.partners/,et ils peuvent contacter leurs équipes commerciales locales pour obtenir une assistance et un soutien.