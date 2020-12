Tenant sa promesse envers ses clients, Emirates a mené à bien un programme intensif visant à résoudre l’arriéré de demandes de remboursement dues à la perturbation des voyages liée à la pandémie.

Au cours de la période de sept mois qui a débuté en avril, Emirates a reçu, validé et traité près de 1,7 million de demandes de remboursement. La compagnie aérienne a ainsi remboursé 6,3 milliards d’AED à ses clients. Sur cette somme, 4,7 milliards d’AED ont été remboursés aux clients qui avaient réservé directement auprès de la compagnie aérienne, et le reste a été restitué par l’intermédiaire des agences de voyage.

En outre, Emirates a géré plus de 130 000 demandes de remboursement de la part de clients et d’agences de voyage partenaires et a modifié le statut de près de 4 millions de coupons de vol.

Au plus haut degré de cette opération, Emirates disposait de 110 personnes dédiées à la validation et au traitement des remboursements, soit une hausse considérable par rapport à l’équipe de 19 personnes qui existait avant la pandémie. La compagnie aérienne a géré cette situation en affectant en interne le personnel d’autres départements pour l’aider dans cette démarche.

En réponse continue à la situation actuelle, Emirates continue de montrer la voie en fournissant à ses clients une assurance voyage et une garantie de sécurité.

En début de semaine, la compagnie aérienne a annoncé qu’elle allait offrir à ses clients une autre nouveauté dans le secteur : une assurance voyage multirisque et une couverture COVID-19, sans frais, sur tous les billets achetés à partir du 1er décembre 2020. En plus de la couverture médicale COVID-19, cette nouvelle offre généreuse d’Emirates prévoit également des dispositions pour les accidents personnels pendant le voyage, une couverture pour les sports d’hiver, la perte d’effets personnels et les perturbations du voyage dues à la fermeture inattendue de l’espace aérien, des recommandations ou des conseils aux voyageurs, comme pour les autres produits d’assurance voyage multirisque. Pour plus d’informations, cliquez ici.

