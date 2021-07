Les joueurs de Garena Free Fire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pourront faire le plein d’or en participant au “Golden Ticket Event” organisé par Garena à l’occasion de l’Aïd Al-Adha. Ainsi, du 16 juillet au 15 août, cet événement donnera aux gamers du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord la possibilité de gagner huit vraies pépites d’or de 21 carats. Tout ce que les joueurs auront à faire c’est de télécharger l’application Free Fire et d’y jouer gratuitement.

Pour pouvoir prétendre gagner le prix d’or, les joueurs devront surmonter toute une série de défis amusants. Chaque mission remportée donnera aux joueurs le droit d’obtenir un jeton qu’ils pourront échanger contre un ticket contenant un code unique à 12 chiffres. Ils pourront également recevoir des bons pour débloquer de nouvelles armes dans le jeu, mais aussi des équipements supplémentaires ainsi que de nouvelles options. Les heureux gagnants devront prendre contact avec Garena Free Fire Helpdesk afin d’obtenir leurs pièces d’or.

Et afin de rendre l’Aïd al-Adha encore plus festif, Garena lancera un concours de philatélie qui sera organisé du 14 au 22 juillet et qui offrira aux joueurs la possibilité de faire le plein de récompenses. Les joueurs de Free Fire devront ainsi remporter des missions qui leur permettront de collecter jusqu’à 9 timbres qu’ils pourront partager avec leurs amis. Ils pourront même échanger ces timbres contre un package Cobra Sprinter, ou encore contre un parachute, une planche de surf ou contre des bons d’achat.

Le «Golden Ticket Event» permet à Garena d’offrir aux joueurs une expérience de jeu encore plus agréable et plus immersive, mais aussi de renforcer les liens existants entre les membres de la communauté de gamers.

Cet événement fait suite au “Ramadan Journey” organisé par Garena tout au long du mois de Ramadan et durant lequel des milliers de joueurs étaient entrés en lice pour tenter de gagner une large panoplie de prix et de récompenses.

Free Fire peut être téléchargé depuis Apple Store ou depuis Google Play.

