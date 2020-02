Epson, le premier fabricant de projecteurs au monde, dévoilera son nouveau projecteur laser 30 000 lumens (EBL30000U) sur le stand H90, hall 1 du salon ISE 2020 à Amsterdam du 11 au 14 février 2020. Ce projecteur haut de gamme sera placé en version stackée afin de présenter cette solution de projection impressionnante, et abordable, dotée de 60 000 lumens et d’une amélioration 4k.

Epson dévoilera cette année au salon ISE de nouvelles solutions AV pour les entreprises, les établissements scolaires et les commerces, parmi les nouveautés :

Un objectif ultracourte focale (ELPLX03) pour les projecteurs de 25 000 à 30 000 lumens. Epson est le seul fabricant de projecteurs à proposer un objectif à ultra-courte focale sans offset pour tous ses objectifs interchangeables de 5 500 à 30 000 lumens.

Un nouveau projecteur laser avec un objectif ultra-courte focale (EB1485Fi) pour les réunions en entreprises, avec deux entrées pour l’edge blending.

Deux projecteurs pour la signalétique (EB-W70 et EB-805F) : le premier pour les commerces, le second pour la signalétique en entreprise.

Un nouveau logiciel ProAV sur MAC, intuitif et simple à utiliser.

#EpsonUnboxed est le spectacle de projections à voir cette année. Cette installation à fort impact visuel présente 8 scénographies distinctes, projetant différents graphismes élaborés et du mapping. Les différentes scènes ont été conçues comme une histoire qui monte progressivement jusqu’à atteindre son point culminant lors du grand final durant lequel apparaît une véritable formule 1.

Neil Colquhoun, vice-président de la région CISMEA et dirigeant la BU Professional Display pour Epson Europe, a déclaré : « Il s’agit de notre ligne AV la plus complète à ce jour, contenant toutes les gammes de projecteurs laser avec amélioration 4k et d’optiques interchangeables. Du projecteur le plus haut de gamme avec le modèle EB-L30000U de 30 000 lumens, aux projecteurs laser d’entrée de gamme ProAV. Nous avons enrichi notre gamme de solutions pour la signalétique des commerces et de l’hôtellerie, tout en mettant au point une gamme unique de projecteurs avec des objectifs ultra-courte focale pour les établissements scolaires et les entreprises. D’autres nouveautés seront annoncées dans le courant de l’année ».

Autre point fort du stand : une démonstration des lunettes connectées Moverio, en association avec Emozionella et Toledo Train Vision, utilisées pour des visites touristiques particulières. Les visiteurs qui s’arrêteront au stand pourront, grâce à ces lunettes, voyager à bord d’un train touristique et découvrir la magnifique ville de Tolède, reconstituée grâce aux projecteurs Epson les plus performants et mise en avant par la réalité augmentée.

« La réalité augmentée s’impose rapidement au travers de nombreuses applications. Elle est passée de la démonstration de faisabilité à la mise en œuvre dans le grand public. Notre travail avec Toledo Train Vision est un magnifique exemple qui montre comment les lunettes connectées sont désormais utilisées dans le secteur du tourisme pour offrir de nouvelles expériences aux visiteurs. Il ne s’agit que d’un exemple des nombreuses utilisations possibles de la réalité augmentée dans différents secteurs, tels que celui du commerce, de la santé, de l’enseignement, de la téléassistance, du divertissement, des musées et des attractions touristiques », selon Valérie Riffaud Cangelosi, responsable du développement des nouveaux marchés chez Epson pour le marché EMEA.

Venez profiter des dernières innovations d’Epson en matière de technologie de projection sur le stand H90, hall 1du salon ISE 2020.