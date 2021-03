Ericsson Tunisie organise demain 11 mars 2021 à partir de 10h, son “Ericsson day live Tunisie”

Placé sous le thème de “La 5G en Tunisie, accélérateur de la croissance économique et de l’inclusion digitale”, cet événement se déroulera- crise sanitaire oblige- en format digital et s’articulera aussi autour de thématiques innovantes, dédiées à l’évolution des solutions radio vers la 5G, l’IoT, l’architecture 5G coeur et cloud native.

Les équipes d’Ericsson se mobiliseront pour vous faire vivre une expérience inédite et interactive live, notamment avec la participation des principaux acteurs du secteur des télécommunications en Tunisie.

Des invités de marque activant dans domaine présenteront leurs visions et répondront en ligne à vos questions, à l’instar de Mme Amel Saidane (Présidente de l’association TunisianStartups), M. Lassaad Ben Dhieb (Chief Technology Officer de Tunisie Telecom), M. Hatem Mestiri (Chief Technology Officer Ooredoo Tunisie) M. Adel Akrout (Chief Technology Officer Orange Tunisie)…

Férus de révolution digitale ou passionnés d’innovation et du numérique : Be up to date ! Ne ratez pas ce webinaire inédit et Soyez nombreux à ce rendez-vous Tech !

Pour suivre cette session live, il suffit juste de s’inscrire sur la plateforme à travers le lien suivant:

https://eventekvcenter.com/web/index.php?vc=home&event=602fd1bfcca72

Par la suite, vous recevrez un e-mail de confirmation et votre mot de passe d’accès individuel. vos clics !

