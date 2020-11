ESET, 1er éditeur Européen de solutions de sécurité, a lancé aujourd’hui ESET Cloud Office Security, une nouvelle protection, sous forme de service préventif et avancé, destiné à protéger les utilisateurs des applications Microsoft 365. La solution reflète le rôle prépondérant de la messagerie et des outils collaboratifs utilisés dans les entreprises et la nécessité de les protéger.

Microsoft Office 365 est utilisé par des entreprises du monde entier, et le Cloud devient une partie intégrante des systèmes et du stockage de données de nombreuses entreprises, quelle que soit leur taille. Avec plus de 84 % des entreprises (selon une enquête de Gartner*) utilisant ou ayant l’intention d’utiliser Microsoft 365, il est crucial que les entreprises et leurs outils dans le Cloud soient correctement protégés. Les entreprises qui utilisent ESET Cloud Office Security sont protégées contre les attaques et les malwares ciblant la messagerie, afin d’aider leurs collaborateurs à rester concentrés sur leurs tâches professionnelles.

Issu du rapport ESET rétrospectif du 2nd trimestre sur les menaces (lien vers ESET Threat Report Q2), plus de la moitié des pièces jointes malicieuses identifiées furent des fichiers exécutables, suivi par des documents office et des scripts malveillants.

La messagerie est le fondement de la communication moderne des entreprises, mais elle reste l’un des canaux les plus efficaces de diffusion de malwares et d’ hameçonnages, dont les conséquences peuvent être désastreuses, surtout lorsque les outils de collaboration sont également infiltrés. ESET Cloud Office Security fournit une couche de protection supplémentaire pour la messagerie et le stockage dans le Cloud Microsoft 365, assurant la tranquillité d’esprit de tous les collaborateurs, sans impact sur leur productivité. Grâce à la protection automatique des boîtes de messagerie des nouveaux utilisateurs, un contrôle et une visibilité totale sur les menaces, une notification immédiate en cas de détection d’un malware et une console web facile à utiliser, les administrateurs informatiques protège leur tenant Microsoft 365 et en assure la gestion sans contraintes.

* Mise en œuvre de Microsoft Office 365 : Résultats et analyse de l’enquête Gartner de 2019, publiée le 4 septembre 2019

Selon Benoit Grunemwald, Expert cybersécurité chez ESET : « Presque toutes les entreprises comptent sur la messagerie pour communiquer et c’est l’un des principaux vecteurs d’attaque exploités par les cybercriminels. Nous sommes ravis de lancer ESET Cloud Office Security et fournir une solution qui protégera d’innombrables entreprises, ainsi que leurs interactions et leurs données les plus précieuses. La protection de la messagerie et du stockage dans le Cloud est le pivot de la cybersécurité pour les entreprises, et sans une fondation solide de protection contre les malwares, les entreprises sont largement exposées aux attaques. Nous sommes fiers de fournir une nouvelle solution avancée, facile à utiliser, pour toutes les entreprises qui ont besoin de protéger leurs outils dans le Cloud. »

