Samsung Electronics Co, Ltd. a présenté le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 ultra, les derniers appareils phares qui vous permettent de vous exprimer.

Conçu pour notre mode de vie actuel, le Galaxy S21 est bourré d’innovations de pointe afin que vous puissiez profiter au maximum de chaque instant. La nouvelle série phare présente un design iconique qui fait tourner les têtes, un appareil photo épique de qualité professionnelle pour les utilisateurs de tous niveaux et le processeur le plus avancé jamais utilisé dans un appareil Galaxy. Et chaque appareil offre la connectivité, la puissance et les performances que seul Samsung peut offrir.

“Nous vivons dans un monde où le portable prédomine, et comme nous sommes nombreux à travailler à distance et à passer plus de temps à la maison, nous voulions offrir une expérience de smartphone qui réponde aux exigences multimédia rigoureuses de nos routines en constante évolution”, a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité communications mobiles de Samsung Electronics. “Nous reconnaissons également l’importance du choix, surtout maintenant, et c’est pourquoi la série Galaxy S21 vous donne la liberté de choisir l’appareil le mieux adapté à votre style et à vos besoins”.

Depuis plus d’une décennie, la série Galaxy S offre des expériences mobiles révolutionnaires et phares aux personnes qui utilisent leur smartphone pour s’exprimer, se connecter et se divertir. La nouvelle série Galaxy S21 s’appuie sur cet héritage pour offrir l’expérience phare haut de gamme et rendre chaque jour unique. Le Galaxy S21 sera disponible dans une variété de modèles, afin que vous puissiez trouver le complément parfait pour votre style et vos besoins personnels. Pour les utilisateurs qui exigent une expérience mobile phare, avec des innovations de qualité professionnelle et des performances haut de gamme, à différents niveaux de prix, les Galaxy S21 et Galaxy S21+ sont disponibles dans toutes les catégories – et même plus.

Un nouveau style audacieux

Avec un nouveau style audacieux, Galaxy S21 est conçu pour s’exprimer. Le Galaxy S21 a été conçu pour ceux qui veulent un design léger et un écran compact de 6,2 pouces[i]. Le Galaxy S21+ est doté d’un écran de 6,7 pouces et d’une batterie plus puissante, idéale pour les joueurs de marathon et les amateurs de binge-watching[ii].

La série Galaxy S21 présente un tout nouveau boîtier iconique, le Contour Cut Camera, qui se fond parfaitement dans le cadre métallique de l’appareil pour une esthétique à la fois élégante et saisissante. Les S21 et S21+ seront disponibles dans une gamme de couleurs attrayantes, dont une nouvelle couleur phare : le violet fantôme. Et chaque appareil est recouvert d’une luxueuse finition brumeuse au dos pour un look et un toucher sophistiqué.

Galaxy S21 propose un affichage dynamique AMOLED 2X Infinity-O intelligent, bord à bord, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour un défilement et une visualisation plus fluide[iii]. Il ajuste automatiquement la fréquence d’images en fonction du contenu, que vous naviguiez dans vos réseaux sociaux ou que vous regardiez des émissions. L’affichage est également agréable à l’œil. Pour réduire la fatigue des yeux, le nouvel écran Eye ComfortShield[iv] ajuste automatiquement la lumière bleue en fonction de l’heure de la journée, du contenu que vous regardez et de l’heure de votre coucher.

Rendre les moments de la vie quotidienne épiques

Le Galaxy S21 poursuit l’héritage légendaire des appareils photo Samsung avec des améliorations de qualité professionnelle et des innovations vidéo qui permettent aux utilisateurs de tous niveaux d’obtenir les meilleurs clichés. Que vous enregistriez la première rencontre de votre chiot avec un miroir, que vous fassiez la chronique de jeux nocturnes ou que vous documentiez des vues spectaculaires lors d’un long voyage, le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ sont faits pour vous. Il vous suffit de pointer, de cliquer et de laisser le Galaxy S21 faire le gros du travail, pour que vous puissiez capturer le moment avant qu’il ne disparaisse.

La fonction 8K Snap améliorée vous permet d’obtenir des images très nettes à partir de vos séquences vidéo 8K. Vous pouvez ainsi capturer toute l’action en direct et obtenir des images nettes à chaque fois que vous enregistrez. Même dans des conditions de mouvement rapide ou de turbulences, vos séquences seront d’une netteté exceptionnelle grâce à la vidéo Super Steady à 60 images/seconde améliorée[v]. La nouvelle Director’sView vous permet de voir, de changer et de sélectionner le meilleur plan pour raconter votre meilleure histoire. Capturez la vidéo avec les caméras avant et arrière en même temps pour des réactions en temps réel avec VloggerView, et prévisualisez ou changez l’angle, zoomez ou faites un zoom sans perdre aucune action avec Live Thumbnails. Associé au nouveau GalaxyBuds Pro[vi] de Samsung, vous pouvez capturer à la fois les sons ambiants et votre voix en utilisant l’enregistrement de plusieurs micros[vii]. Cela signifie que vous pouvez installer le Galaxy S21 en mode vidéo Pro sur un trépied et utiliser Buds Pro comme micro pour la voix, de sorte que vous pouvez vous éloigner et enregistrer la voix, les mouvements et le son de fond en qualité nette. Grâce à la puissance de l’IA, la fonction populaire Single Take[viii] vous permet de capturer une variété de formats de photos et de vidéos en une seule fois. Elle a été améliorée avec de nouveaux paramètres vidéo de style professionnel comme HighlightVideo et Dynamic Slow-Mo, qui vous permettent de vous concentrer sur l’action la plus captivante dans de superbes photos.

Les Galaxy S21 et Galaxy S21+ sont des appareils photo professionnels à trois objectifs alimentés par l’AI, conçus pour les moments où vous souhaitez être plus intentionnel et avoir un contrôle plus créatif. Le système de caméra évalue et s’ajuste intuitivement à votre scène pour vous permettre de capturer parfaitement n’importe quel environnement. En mode portrait, l’appareil photo alimenté par l’IA exploite une analyse 3D améliorée qui sépare plus précisément le sujet de l’arrière-plan. Elle propose également des options d’éclairage de studio virtuel et d’effets d’arrière-plan AI pour s’assurer que le sujet se détache du cadre. Il fonctionne également pour les selfies. Pour les plans éloignés insaisissables, que vous soyez en randonnée ou assis au dernier rang, le Space Zoom amélioré vous aide à obtenir des plans clairs et réguliers. Le nouveau verrouillage du zoom réduit les tremblements de mains et permet de capturer des images plus nettes avec un zoom de 30x sur les Galaxy S21 et Galaxy S21+, en utilisant l’IA pour maintenir votre point focal au centre du cadre. De plus, la puissance de traitement améliorée permet d’obtenir des images lumineuses, même dans l’obscurité, afin que vous puissiez rendre justice aux magnifiques couchers de soleil et horizons.

Une connectivité et une performance performantes

Samsung s’engage à vous aider à rester connecté et à sécuriser vos données, de manière plus pratique et personnalisée. Le Galaxy S21 offre des performances de nouvelle génération et vous connecte de manière transparente à l’écosystème Galaxy pour vous donner plus de flexibilité, quelle que soit votre routine, afin que vous puissiez en faire plus en toute confiance.

Les utilisateurs de Galaxy aiment et attendent une expérience intense. Le Galaxy S21 est doté du chipset pour smartphone le plus récent et le plus avancé jamais utilisé dans un Galaxy pour une plus grande vitesse, une meilleure efficacité énergétique[ix] et des capacités informatiques avancées pour prendre en charge la connectivité 5G et l’IA sur l’appareil[x]. Le Galaxy S21 est doté de toute la puissance nécessaire pour traiter des photos, enregistrer des vidéos de 8K, profiter d’un marathon de jeux dans le Cloud et réaliser des clips vidéo parfaits.

Nous comptons plus que jamais sur nos smartphones, c’est pourquoi la protection des informations sensibles est plus importante que jamais. Le Galaxy S21 est sécurisé par le Knox Vault de Samsung, la plate-forme de sécurité (SoC) de Samsung. En ajoutant une mémoire sécurisée inviolable à notre processeur sécurisé, Samsung Knox Vault permet au S21 d’ajouter une nouvelle couche de protection.

Galaxy S21 introduit également un nouvel outil pour protéger votre vie privée. Vous pouvez supprimer en toute sécurité les métadonnées de localisation des photos avant de les partager. Grâce à la toute nouvelle fonction Private Share[xi] de Galaxy S21, vous pouvez également contrôler qui a accès au contenu que vous envoyez et combien de temps il est disponible, ce qui vous permet de partager du contenu sans souci.

Galaxy S21 est conçu pour être utilisé avec d’autres appareils Galaxy et avec SmartThingsFind, il peut vous aider à localiser rapidement et facilement vos appareils Galaxy compatibles, même lorsqu’ils sont hors ligne. Que vous ayez laissé votre appareil dans une autre pièce, sous le siège de votre voiture ou dans une ville complètement différente, SmartThingsFind vous enverra dans la bonne direction. Vous pouvez désormais localiser les appareils non connectés, grâce au nouveau localisateur Bluetooth GalaxySmartTag[xii] de Samsung. Il vous suffit d’attacher un SmartTag à vos clés, à un sac ou même au collier de votre animal de compagnie et vous pouvez utiliser SmartThingsFind pour retrouver l’objet ou votre animal.

Couverture optionnelle Samsung Care+.

Profitez d’une tranquillité d’esprit totale et bénéficiez au maximum du nouveau Galaxy S21 avec Samsung Care+. Profitez d’une session de configuration personnelle avec un Samsung Care+ Pro, d’une assistance dédiée 24h/24 et 7j/7 par téléphone ou par chat, de la réparation des écrans, d’une extension de garantie[xiii] et d’une couverture en cas de dommages accidentels[xiv]. Ajoutez le Samsung Care+ à votre commande sur samsung.com/samsung-care-plus/[xv]

Disponibilité locale

À partir du 29 janvier 2021, les Galaxy S21 et Galaxy S21+ seront largement disponibles dans les versions Carrier et Unlocked by Samsung sur Samsung.com, chez les opérateurs et les revendeurs en ligne. Les deux appareils seront disponibles dans les couleurs suivantes, avec des finitions de luxe de type “haze” :

Galaxy S21 : Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink et Phantom White en modèles de 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM (256 Go disponibles en Phantom Gray uniquement)

Galaxy S21+ : Phantom Violet, Phantom Silver et Phantom Black en modèles de 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM (256 Go disponibles en Phantom Black uniquement)

D’autres couleurs seront disponibles exclusivement sur Samsung.com, notamment le Phantom Gold et le Phantom Red[xvi].

Les pré-commandes pour le Galaxy S21, le Galaxy S21+ etle samsung galaxy Ultra commencent à partir du 15 janvier jusqu’au 04 février 2021. Site web des pré-commandes : https://www.s21preorder.tn/

Pour plus d’informations sur le Galaxy S21 /Galaxy S21+, veuillez consulter http://www.samsungmobilepress.com , news.samsung.com/galaxy ou www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-s21-5g/ . Pour en savoir plus sur le Galaxy S21 Ultra, veuillez consulter le site www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-s21-ultra-5g/.

[i]Les mesures d’affichage sont en diagonale, et la surface réelle visible est moindre en raison des coins arrondis et du trou de la caméra.

[ii]Les mesures d’affichage sont en diagonale, et la surface réelle visible est moindre en raison des coins arrondis et du trou de la caméra.

[iii]Par rapport aux écrans 60Hz.

[iv]Eye Comfort Shield est désactivée par défaut et doit être activée dans les paramètres. SGS, la première société de certification au monde, a décerné au Galaxy S21 series’ la certification Eye Care basée sur sa capacité à réduire drastiquement les effets nocifs de la lumière bleue. Cette certification peut être consultée sur www.sgs.com.

[v]La vidéo Super Steady est limitée à une résolution de 1080p.

[vi]Vendus séparément.

[vii]Cette fonction est disponible sur les smartphones ou tablettes Galaxy avec une interface utilisateur 3.1 ou supérieure, qui peut être activée et désactivée dans le réglage Bluetooth®. Le même compte Samsung doit être enregistré sur les appareils. La disponibilité de la fonction peut varier selon l’application.

[viii]Single Take permet de capturer des images et des vidéos allant jusqu’à 15 secondes.

[ix]Comparé au Galaxy S20.

[x]Nécessite une connexion optimale au réseau 5G, disponible sur certains marchés. Vérifiez auprès de votre opérateur pour connaître la disponibilité et les détails. Les vitesses de téléchargement et de streaming peuvent varier en fonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d’autres facteurs.

[xi]Private Share fonctionne entre les smartphones Galaxy avec Android P ou ultérieur. Le téléchargement de l’application est nécessaire pour envoyer/recevoir le lien Private Share.

[xii]Vendu séparément.

[xiii]Une garantie prolongée est un contrat de service qui couvre les réparations au-delà de la garantie de base. Des limitations et des restrictions s’appliquent. Veuillez consulter les conditions générales pour connaître tous les détails de la couverture.

[xiv]Maximum de 3 dommages accidentels de la gestion des réclamations par période de 12 mois. Des restrictions supplémentaires s’appliquent. Veuillez consulter les conditions générales pour connaître tous les détails de la couverture.

[xv]La couverture Samsung Care+ peut varier selon le pays, le modèle et les déductibles peuvent s’appliquer.

[xvi]La disponibilité peut varier selon les marchés.

