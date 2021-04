Flat6Labs Tunis Seed Program démarre son 7 ème cycle d’accélération et lance les appels à candidatures pour sélectionner sa 8 ème cohorte.

Les 8 nouvelles startups opèrent dans différents secteurs d’activité à savoir la santé, le e-commerce, la livraison, la mode, les services, l’ed-tech ainsi que la santé et bien être.

Depuis 2017, FLat6Labs Tunis Seed Program a accompagné 51 startups de 7 régions de La Tunisie, a investi 12 Mn TND et a créé plus de 350 emplois hautement qualifiés.

“Avec les nouveaux défis que rencontrent les entrepreneurs dans le cadre de la nouvelle conjoncture économique, il est de notre devoir de soutenir encore mieux les startups en leur proposant une offre plus adaptée. Notre programme est devenu 100% virtuel et cela permet plus d’accessibilité aux startups de toutes les régions du pays à en faire partie” témoigne Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunisia.