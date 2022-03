A l’occasion de son 20ème anniversaire, Ooredoo renouvelle l’expérience et offre l’opportunité à ses abonnés d’augmenter leurs chances en continuant à jouer à Fortuna Quiz avec encore plus de surprises.

Cette nouvelle édition se démarquera par une nouvelle expérience de jeux avec plusieurs nouveautés et plein de cadeaux pour nos abonnés.

En effet, chaque 20éme jour du mois, une surprise attend nos abonnés sur le mur de la chance du site fortuna.tn avec plein de cadeaux !

Culture générale, sport, histoire ou cinéma ; Ooredoo vous offre l’opportunité de tester vos connaissances dans ces domaines et de gagner un des cadeaux. La liste des lots englobe du cash d’une valeur unitaire de 3 000 DT hebdomadaire, encore du cash d’une valeur unitaire de 10 000 DT mensuel, des voitures d’une valeur unitaire de 47 500 TND chaque mois et plein d’autres cadeaux, comme des PlayStation 5, des Smartphones de dernière génération, des téléviseurs 4k, des tablettes, des trottinettes électriques, etc.

L’inscription au jeu se fait sur *822#, par SMS en envoyant « Oui » au 85822, sur fortuna.tn, par Chat bot, ou sur Ooredoo.tn. Pour tenter de remporter l’un des lots gagnants, il suffit de répondre à toutes les questions par SMS, Chat Bot ou sur fortuna.tn, d’accumuler le maximum de points et d’attendre la liste des gagnants sur la page Facebook d’Ooredoo.

Rappelons que Ooredoo a organisé une cérémonie de remise des cadeaux du méga jeu Fortuna Quiz en l’honneur d’un nouveau groupe de gagnants. La cérémonie restreinte a eu lieu dans les locaux de Ooredoo situés aux Berges du Lac dans un cadre convivial, tout en respectant le protocole sanitaire anti-covid.

Conformément aux résultats des tirages au sort réalisés, l’opérateur a honoré ses engagements envers ce dernier groupe de gagnants à travers la remise des cadeaux mentionnés dans le règlement du méga jeu Fortuna by Ooredoo.

Le jeu continue avec de nombreux cadeaux, participez et faites partie des heureux gagnants. Il vous reste qu’à vous inscrire en tapant *822# sur votre mobile.

